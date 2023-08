Investovali jsme do kapel a je to znát, říká pořadatel festivalu Brutal Assault

Když minulý týden sledoval, co se děje na dalších velkých evropských metalových festivalech, jen nevěřícně kroutil hlavou. Německý Wacken Open Air musel kvůli nekončícímu dešti a všudypřítomnému bahnu omezit počet návštěvníků na 50 tisíc, slovinský MetalDays zase z důvodu nepřízně počasí a vyhlášení nouzového stavu v zemi zrušil poslední hrací den.

„Nikomu to nepřeju a je mi to líto. Jako pořadatelé velkých přehlídek se mezi sebou známe, musí to pro ně být hodně nepříjemné. Ale třeba ve Wackenu je podloží plochy na festivalu travnaté a úplně jiné než u nás,“ uvažuje organizátor Tomáš Fiala, který teď denně sleduje předpověď počasí na nadcházející dny.

„Kdyby přišla nějaká hrůza, řešili bychom hlavně kempy. Festival by normálně jel dál. V pevnosti je povrch stabilní,“ zmínil. „Ale já naopak věřím a mohlo by to vyjít, že bude krásné letní počasí s teplotou kolem 24 stupňů a fanoušci si to užijí naplno.“

Loňský ročník přehlídky byl rekordním pětidenním maratonem, roli v tom hrál i covid a odložené koncerty řady kapel. Letos se Brutal Assault vrátil ke čtyřem dnům a v úterý se koná večírek pro nedočkavé, na němž zahraje šest interpretů. „Nikdy neříkej nikdy, ovšem myslím, že čtyři dny jsou tak akorát. My i mnozí fanoušci jsme rok od roku starší a zvládnout pět dnů bylo opravdu náročné,“ poznamenal Fiala.

Také letos jdou pořadatelé vlastní cestou a nesázejí na zvučné headlinery s vysokými honoráři. I tak se jim podařilo přilákat spoustu zajímavých jmen: dorazí In Flames, Sepultura, Meshuggah, Obituary, Heilung, Terror, Heaven Shall Burn, Hypocrisy, Overkill, Biohazard, Sodom a další. Přitom přes třetina skupin na Brutalu ještě nikdy nevystoupila.

„Se soupiskou jsem absolutně spokojený,“ řekl Fiala. „Chtěli jsme investovat do kapel a na lineupu je to vidět. Snažíme se každoročně posouvat a uvažujeme, jak můžeme fanoušky ještě více zaujmout. Ačkoliv sázíme i na doprovodný program, pořád jsme především hudební festival a sestava kapel je pro nás prioritní.“

Žánrově se přitom přehlídka průběžně mění. Zatímco loni byl v programu silně zastoupený death a black metal, letos je v něm řada metalcorových a hardcorových formací. „Částečně je to náhoda, že řada kapel jede turné zrovna v srpnu. Ale zároveň jsme si uvědomovali, že poslední dva ročníky byl core lehce na úbytku a chtěli jsme program trochu osvěžit. Naopak thrashmetalových kapel je zase méně,“ poznamenal organizátor.

„Pořád přitom platí, že základem festivalu je death metal a jeho různé variace. Ovšem víme, že corové kapely jsou nyní hodně populární. Doporučuju například Beartooth, což je v zahraničí už velká kapela, která ale v Česku hraje málo. A myslím, že by mohla mít úspěch.“

Doprovodný program láká na umělecké expozice, exkurzi do josefovských kasemat, gastrosoutěž, hororové kino, ukázky z postapokalyptického světa, besedy a workshopy se známými muzikanty včetně lekce hry na bicí a letos nově také na dětskou zónu. Ta nabídne kreativní hry, prohlídky podzemí pevnosti či hudební workshopy, které v poslední festivalový den zakončí dětský koncert na jednom z pódií.

Brutal Assault zatím není vyprodaný, dorazí na něj kolem 19 tisíc lidí a v prodeji je omezený počet jednodenních vstupenek. Největší zájem je o čtvrtek a sobotu. „Dlouho jsme si mysleli, že vyprodáno bude, ale ekonomická situace se v posledních měsících zhoršila. Pořád však budeme plní z 90 procent, což je skvělé číslo,“ sdělil Fiala.

Organizátoři mají spočítáno i to, jak se mění složení fanoušků z hlediska zemí, odkud přijíždějí. Přes třetina lidí je z Česka, výrazné zastoupení mají i Němci a Poláci (oba 11 procent), v pořadí pak následují Rakušané, Slováci a Francouzi.

„Letos máme 130 lidí z Austrálie, 250 z USA a tak by šlo pokračovat,“ líčí Fiala. „Přitom dnešní doba cestování na festivaly přeje méně, letenky, hotely i další věci zdražily. V postcovidovém světě se zvedá zájem o lokální akce a letět za hudbou přes celý svět je náročné. Mám velkou radost z toho, že kolem Brutalu vzniklo něco jako diaspora a máme tak mezinárodní publikum, které vnímá hudbu stejně jako my. Je to podpora i závazek.“

Návštěvníky letos kvůli omezením ze strany vedení radnice Jaroměře čekají změny s parkováním a kempováním. Platit bude zákaz stání aut u hlavního tahu městem a využít půjde jen oficiální místa pro vozidla či stany, jež nabízejí pořadatelé.

„Věřím, že novému vedení města ukážeme, že fanoušci Brutal Assaultu jsou kultivovaní a nejsou s nimi problémy. Ostatně to by potvrdila spousta obyvatel města, kteří s nimi mají zkušenosti. V rámci vstřícných vztahů jsme se dohodli, že maximum parkovacích míst přesuneme k nám, aby v Josefově nebylo tolik aut,“ dodal Fiala.