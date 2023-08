GLOSA: Brutal Assault je hudební svátek pro lidi s temnotou v duši

Byla to slova, která v podstatě vystihla celý Brutal Assault. V sobotu, tedy poslední den, se prašnou cestou od vchodu do areálu valil noční dav fanoušků směrem ke svým stanům, ubytovnám, hotelům či domovům. Bylo spíše ticho, všichni už byli utahaní, když tu najednou z jednoho hloučku zaznělo zhruba následující: „Já jsem úplně unavený, bolí mě nohy a celé tělo, teď se z toho budu pár dnů dostávat a v práci trpět. Ale za rok stejně pojedu zase. Tolik zážitků, co jsem za ty čtyři dny měl!“

Komunita. To je zřejmě slovo nejlépe vystihující pocit, který má člověk pravidelně při dnech strávených v pevnosti a pozoruje přitom kolem sebe tisíce lidí různých národností, mezi nimiž ze dvou třetin převažují cizinci. Mnozí si nerozumí ani slovo, přesto však cítí, že něco mají společného. Lásku nejen k tvrdému metalu, ale i všech jeho možných hudebních odstínech.

Brutal Assault je jen pro málokoho hudební přehlídka, na kterou si jednou zajedete, užijete si ji a tím to pro vás končí. Je fascinující uvědomit si, jak silný pocit závislosti na opakovaných účastech dokáže vzbudit. A je jedno, jestli jste na něm potřetí, popáté, podesáté, podvacáté či pošestadvacáté, což je celkový počet jeho ročníků. „Brutal není festival, ale životní styl,“ napsal výstižně jeden z fandů na Facebooku. A lze dodat, že i rituál, jehož se každoročně účastní tisíce lidí s láskou pro temnotu v duši.

Uvědomit si to šlo při nespočtu koncertů. Jak s oblibou říká jeden z pořadatelů Tomáš Fiala, Brutal nepotřebuje jednoho velkého headlinera. Pro každého z fanoušků jím může být někdo jiný. Tak pestrá, vyrovnaná a do všech žánrů rozložená je soupiska kapel. Každoročně jí přitom dominuje death metal v různých svých odstínech, letos však výrazně přibylo metalcoru a hardcoru, naopak lehce na úbytku byl thrash.

Papírově největšími jménem byli švédští In Flames. Pod pódiem měli úplně plno a jakkoliv spousta skalních fandů reptala nad směrem, jímž se jedni z pionýrů göteborského melodického death metalu posunuli, musí se jim nechat jedno: za svoji aktuální tvorbou si pevně stojí a neustálé přehrávání starších hitů naživo nechávají jiným. Byť z reakcí publika bylo poznat, že osvědčené hity jako Only for the Weak na něj fungují nejlépe.

Nejočekávanějším koncertem pak pro mnohé další byli američtí veteráni Deicide. Koncert na Brutal Assaultu zrušili už třikrát a když brzy po letošním příletu do Evropy stornovali vystoupení v Rumunsku kvůli zatoulaným nástrojům, nejen pořadatelům asi zatrnulo. Proto až ve chvíli, kdy se na pódiu objevila černá plachta s červeným nápisem kapely a Glen Benton a spol. spustili svůj hodinový set, mnozí uvěřili: Deicide jsou opravdu tady! A čekání stálo za to.

Až nadpozemsky originální a neuvěřitelně komplexně působící koncert švédských inovátorů Meshuggah. Jim předcházející zvukově brilantní a s ohromující intenzitou podané vystoupení Heaven Shall Burn. Ukázka moderně znějícího metalu s chytlavými melodiemi v podání Trivium, jejichž frontman Matt Heafy s publikem komunikoval i v češtině.

Blackmetalový výplach v podání Marduk, či přísný hardcorový diktát od veteránů Terror. A středeční den plný metalcoru, jemuž vévodili Beartooth, Bleed from Within a zejména noční While She Sleeps, kteří rozpoutali obří circle pit a rozhýbali snad každého z přítomných.

Takto by šlo pokračovat koncert za koncertem. Kolikrát ale stačilo jen stát u pódia, sledovat dění na něm či kolem sebe a být tak svědkem či účastníkem různých momentů, jež zůstanou v paměti dlouho po skončení festivalu. Co třeba?

Barney Greenway, ikonický hlas a tvář Napalm Death, který po dohrání legendární třívteřinové You Suffer prohodil k publiku, jež na song reagovalo s malým zpožděním: „Koncentrujte se, ksakru!“, aby chvíli na to už s úsměvem kvitoval bryskní reakci na jen o tři sekundy delší píseň Dead.

Hned dvakrát znějící megahit Maniac, jímž korunoval svůj noční koncert francouzský dark/synthwave umělec Carpenter Brut a proměnil tak areál v obří taneční parket, aby jej v sobotu ve výrazně metalovější verzi odehráli finští náladotvůrci Omnium Gatherum.

Spokojeně se usmívající Maurizio Iacono, jehož Kataklysm v den vystoupení vydali nové album, a jejich melodický death metal rozvibroval svým tlakem útroby celého těla všech návštěvníků.

Na pódiu hrající svůj dopolední set slovenští thrashoví zbojníci Catastrofy a pod ním se vinoucí vláček rozjařených metalistů v čele s urostlým a do půl těla svlečeným fandou, který jezdil dokola na jízdním kole.

Vysoce originální švýcarské duo Zeal & Ardor, které pořadatelé žánrově vymezili jako „avant-garde metal/soul/black metal“, bez problémů hrají na jazzových i metalových festivalech a na jedno ze dvou hlavních pódií přinesli neuvěřitelné osvěžení a muziku jako vystřiženou z amerického Jihu.

Cult of Luna, sextet muzikantů se dvěma bubeníky, kteří svým promyšleným postmetalem vyždímali z unavených fanoušků poslední zbytky energie a přiměli je hypnoticky se houpat do rytmu či zběsile házet hlavou.

Nebo Maybeshewill, instrumentální postrock z anglického Leicesteru a jeden z nejkrásnějších koncertů celého Brutal Assaultu. Na stage přišlo pět mužů v černém, kteří prakticky nemluvili, pouze jejich kytarista občas prohodil pár slov. Například s typicky britskou zdvořilostí požádal návštěvníky postávající u zdi pevnosti, zda by navzdory slunečnému počasí neopustili stín a nepřišli blíže, načež jim s úsměvem poděkoval. A když Maybeshewill hrábli do strun, z reproduktorů zněla nádherná spleť emočních zážitků, pochmurné melancholie a precizně vystavených kytarových stěn. Velmi silné a působivé vystoupení.

Pochvalu si zaslouží i celá organizace akce, která šlapala bez potíží. Když v úterý pršelo, pořadatelé promptně zareagovali a do nejvíce promáčených míst u třetí stage rozházeli slámu. Den poté zase umístili koberce na cestu vedoucí na přírodní tribunu, kam se předtím kvůli bahnu těžko dostávalo. Další dny už zase byly slunečné a v areálu se proto pohybovaly hasičské vozy kropící fanoušky vodou. S úsměvem je pozorovali a fotili i někteří hudebníci.

Snad jen pítek s vodou zdarma mohlo být více a mnozí by ocenili možnost dalšího vstupu do areálu pevnosti přes Bastion. Z něj se kvůli padajícím cihlám a názoru statika muselo přesunout menší čtvrté pódium zpět do Octagonu, u něhož se tak tvořily hlavně večer obří zácpy procházejících lidí. Částečně zde pak pomohlo zavedení jednosměrek.

To jsou však jen drobné výtky. Areál, který se rok od roku mění a vylepšuje díky práci dobrovolníků z řad fanoušků, nabízel nespočet možností, jak trávit volný čas. Klidně se v něm dalo trávit celý den a bylo z čeho vybírat: workshopy, výstavy, soutěže, kino či nově procházky po hradbách pevnosti nabízející krásný výhled na celý lidský mumraj. I díky podobným aktivitám a lákadlům není tak těžké pochopit, proč není Brutal Assault jen festivalem, ale pro své příznivce má daleko větší kouzlo.