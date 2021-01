RECENZE: Barry Gibb se s pomocí přátel probírá „bratrským“ zpěvníkem

Natočit album „sebecoververzí“ s hojnou účastí countryových zpěváků a zpěvaček je v případě Barryho Gibba ze sourozenecké kapely Bee Gees logický a pochopitelný krok. Tu obrovskou a úctyhodnou nálož hitů, kterou bratři Gibbové svého času zásobovali hitparády, by se už novým materiálem stejně nepodařilo pokořit, tak proč si neudělat radost albem nově nahraných a zazpívaných osvědčených kusů.



Navíc Barry Gibb je celoživotním milovníkem country a bluegrassu. Společnost mu při práci na Greenfields s podtitulem The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1 dělali například Keith Urban, Dolly Parton, Alison Krauss, Olivia Newton-John, Sheryl Crow a další.

Album otevírá letitá I’ve Gotta Get Message To You s hostujícím Keithem Urbanem. Přirozeně zpěvná melodie, na které měli Gibbové vždy ohromný čich, se neztrácí ani v novém aranžmá, které skladbu posouvá blíže k soft country popu. Je jasné, že v sedmdesáti čtyřech letech už Barryho hlas nemá a ani nemůže mít tu jasnou a pevnou barvu, do typických falzetů se samozřejmě taky nepouští. Zpívá jen to, na co má.



A ač by výsledek mohl velmi snadno sklouznout do uplakaného kýče nebo prázdné pompy, nestalo se tak. U následující Words Of A Fool s Jasonem Isbellem už je to problematičtější – zde je toho sebedojímání a cukernatosti až příliš. Dojem vylepší až opravdu povedená Too Much Heaven s Alison Krauss. Její výkon patří k ozdobám alba, skladba v nové podobě neztrácí nic ze síly originálu, je převedená citlivě a vkusně.

Poslech tohoto alba je místy zvláštním zážitkem. Je jasné, že pro Barryho Gibba musela být radost zazpívat si společně s ikonou žánru Dolly Parton, na druhé straně je ale jejich duet Words ve své podstatě velmi smutný. To když si při poslechu uvědomíte, že Dolly Parton má značné problémy s artikulací i s intonací, přesto se ze všech sil snaží udržet glanc. Je to svým způsobem obdivuhodné a dojemné, ale poslouchat se to bohužel příliš nedá.

The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1 Barry Gibb Hodnocení­: 60 %

Lépe je na tom původně taneční Jive Talkin’ původně z veleúspěšného soundtracku z filmu Horečka sobotní noci. V nové verzi opět countryová s výrazným pěveckým vkladem Mirandy Lambert a Jaye Buchanana z kapely Rival Sons. Výraznější námitky nelze mít ani k nově nazpívané How Deep Is Your Love.

A když se rozezní první tóny Rest Your Love On Me s hostující zpěvačkou a herečkou Olivií Newton-John, známou například z Pomády, pamětníkovi okamžitě naskočí, že Každá trampota má svou mez...

Jak se k téhle desce postavit? Barry Gibb natočil přesně to, co chtěl a jak vyplývá z onoho „Vol.1“ v názvu, hodlá v tom zřejmě pokračovat.

První místo v britské a australské hitparádě svědčí o tom, že poptávka tu je. A jak už bylo řečeno, ať už si o písničkách Bee Gees myslíme cokoliv, melodici byli bratři Gibbové opravdu požehnaní. A nedělá-li vám problémy jemnější a popovější poloha country, neměli byste s tímto albem mít potíž. Přes všechny výhrady je to poctivě odvedená práce.