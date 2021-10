Zemřel Val Bisoglio, hrál v Horečce sobotní noci či seriálu M.A.S.H.

Narodil se v New Yorku jako syn italských přistěhovalců pod jménem Italo Valentino Bisoglio. Po studiu herectví debutoval na Broadwayi ve hře Čekej do tmy, od 60. let začal pracovat pro televizi, a to včetně seriálu Bonanza.

Zprvu dostával spíše etnicky podbarvené role od gangsterů až po majitele restaurací. Do paměti se zapsal jako kuchař Sal Pernelli ze seriálu M.A.S.H. nebo hlava rodiny ve snímku Horečka sobotní noci.

Val Bisoglio v sérii M.A.S.H.

K jeho televizním rolím patřili rovněž Grant v seriálu Doktoři, Barney Bramley v Kojakovi, Danny Tovo v projektu Koroner Quincy nebo Pete Skalare v sérii Baretta.

Zahrál si též ve filmech Chladný svět, Rabín a zloděj či Honba za diamanty. Podle zprávy, kterou zveřejnila jeho manželka, zemřel Val Bisoglio v jejich horském domě poblíž kalifornského Los Olivos.