RECENZE: Pearl Charles hladí líbezně květinovým popem

Pusťte si první písničku Only For Tonight a zkuste nemyslet na ABBU a její Dancing Queen. Nejde to, že? Není divu, tohle je tak okatá inspirace, až to skoro hraničí s vykrádáním. Jenže vtip je v tom, že to funguje. Povědomě znějících momentů je na novém albu Magic Mirror americké písničkářky Pearl Charles povícero, krom švédské čtyřky cvičené ucho zaslechne tu The Byrds, onde zase Bee Gees a podobné.

Prostě kompilát popu, country a stařičkého disca. Je to ale celé tak bezprostřední a roztomile starosvětské, že to zpěvačce s klidným srdcem odpustíte. Zejména proto, že Pearl Charles zpívá opravdu báječně – je přirozená, uvolněná, má v hlase něco upřímného a okouzlujícího. K tomu ty lehounké a zpěvné melodie...



Magic Mirror Pearl Charles Hodnocení­: 70 %

Prostě poslouchá se to celé velmi příjemně. Plus nějaké to překvapení jako třeba nečekaná, o to působivější mezihra v Sweet Sunshine Wine. Prostě takové cudné, nenápadné album, které asi nebudete přehrávat donekonečna, ale které bez problému zvládne vnést trochu světla a tepla do uplouhaných, blátivě sněhových ledních a únorových dní.