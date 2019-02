Legendární Beach Boys se po padesáti letech vrátí do pražské Lucerny

Do Lucerny se Beach Boys vrátí po půl století, do Prahy po dvou letech od koncertu v Kongresovém centru. I když s kapelou už nejezdí Brian Wilson ani Al Jardine, kteří patřili k oporám původní sestavy ze šedesátých let, a chybí samozřejmě i zesnulí Wilsonovi bratři Carl a Dennis, hudebníkům se smrští hitů a skvělým zpěvem podařilo přebít hrozící pachuť pouhého revivalu.

Beach Boys prodali přes sto milionů desek po celém světě a získali více než třicet zlatých a platinových desek. Během téměř šest dekád trvající kariéry odehráli více koncertů než jakákoliv jiná významná rocková skupina.

V čele Beach Boys dnes stojí Mike Love a Bruce Johnston. Společně s dalšími doprovodnými muzikanty udržují dědictví kapely, která se stala synonymem životního stylu Kalifornie a americkou ikonou pro fanoušky po celém světě.

Vstupenky půjdou do prodeje v síti Ticketportal ve středu 6. února v 9 hodin. Jejich cena se bude pohybovat v rozmezí od 2 590 do 3 990 korun.