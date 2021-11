VIDEO: Barbora Mochowa v režii Petra Lexy z kapely Slza zpívá o naději

„Wait For Life je píseň vyjadřující naději, snahu vyrovnat se s minulostí, která vám občas nedá spát, a přechod do radosti. Nevím, jestli se mi to tak úplně podařilo v životě, ale uskutečnila jsem to minimálně v téhle písni,“ říká Barbora Mochowa.

„Videoklip jsme natáčeli jednoho krásného podzimního dne v okolí Prokopského údolí. Nikdy jsem si natáčení tolik neužila. A Petrův nápad zapojit do videoklipu ještě jednu tajemnou postavu se mi zalíbil okamžitě. Víc ale nesmím prozradit, musíte se podívat,“ dodává.

Mochowa se proslavila na soutěži Eurovize 2019, kde v počtu zhlédnutí na YouTube vedla s písní True Colors. V celkovém pořadí se umístila na druhém místě po vítězných Lake Malawi. V roce 2020 svou účast na Eurovison Song Contest opakovala s písní White & Black Holes.

V roce 2016 debutovala sólovým albem Waiting for the White Raven a vloni natočila album Pocta Leonardu Cohenovi, které vyšlo jako součást knižní publikace a autorizované biografie Leonarda Cohena I’m Your Man.

„Báru jsem poprvé zaregistroval před pár lety v Eurovizi. Už tehdy mi utkvěla v paměti její specifická barva hlasu a cit pro chytlavé melodie. Teď se naše cesty spojily přes společné kamarády muzikanty.

Hledala režiséra pro svůj klip, tak jsem se nabídl. Poslala mi píseň, do níž zamiloval od prvního tónu. Shodli jsme se na jednoduchém vizuálním konceptu, kde jde hlavně o náladu a celkovou atmosféru. Ale i tak se nám do něj podařilo dostat nenápadný příběh s částečným přesahem,“ říká Petr Lexa.



„“