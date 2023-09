Basiková o zpěvákovi Rammstein: Holky vždy následovaly své idoly, i do postele

Jak jste se ocitla na desce metalové skupiny?

Jednoduše, dostala jsem nabídku. Je fakt, že mě každou chvíli někdo oslovuje kvůli hostování. Vždycky se snažím si tu muziku poslechnout, zjistit, oč přesně se jedná. Pačess mi přišli dobří, zajímaví. Mají výborné texty, na to jsem ostatně pokaždé dbala a byl to také jeden z důvodů, proč jsem do toho s nimi šla. Ti kluci jsou moc sympatičtí, frontman a duše kapely Zdeněk Vlček je chytrý, vzdělaný, má přehled. Takoví lidi mě vždy inspirovali a ráda se jimi obklopuju. Takže jsem kývla, zatím je z toho jedna společná píseň na desce, natočili jsme klip a odehrajeme dva společné koncerty v Praze a v Brně.

Bude mít tato spolupráce pokračování?

Z jejich strany je tendence toho společně udělat víc, ale jelikož mám svých aktivit dost, asi už bych to nestíhala. Čímž ale neříkám, že někdy v budoucnu nenaplánujeme sérii dalších koncertů.