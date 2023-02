Hrabal mou knihu označil za první lesbický román, říká Bára Basiková

Ačkoliv si svou kariéru vysnila už v dětství, později vydala desítky alb, zpívala na stovkách pódií a jevišť a své profese si užívá už více než 40 let. Absolutně nade vše jsou pro ni její tři děti. „Vždycky jsem si děti přála a věděla jsem, že až budu mít vlastní, bude to v mém životě to nejvíc,“ říká Bára Basiková, která 17. února oslaví šedesátiny. Jako na nejšťastnější období vzpomíná právě na narození dvojčat Marie a Anny a Theodora o 17 let později. „Možná jsme měli mít hned po synovi ještě jedno dítě,“ lituje zpěvačka a také autorka dvou knih. | foto: Michal Sváček, MAFRA