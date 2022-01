Byla jsem i na dně, ale všechno má v životě nějaký význam, říká Bára Basiková

Když jsme se před třemi lety viděly naposledy, dělala jste si zrovna řidičák. Jak to dopadlo?

Mám ho, jezdím a je to skvělé! A nadávám si, že jsem si ho neudělala dřív. Jenže mí exmanželé mě bohužel zrovna nepovzbuzovali. Byla jsem přesvědčená, že to je něco tak složitého, že to v životě nemůžu zvládnout. Ale moje bezvadná kamarádka ze střední školy mi se slovy „řidičák má dneska každej debil“ domluvila kurz u svého známého instruktora. Navíc jsem se po rozvodu s Petrem (zpěvaččin třetí manžel Petr Polák, pozn. red.) ocitla v situaci, že jsem se vlastně neměla jak dopravit na naši chalupu, kam nejezdí vlak ani autobus. Vždycky jsem musela někoho poprosit, aby mě tam odvezl.

Neříkám, že je potřeba mít na seznamce fotku od profesionála, ale vidět u každého druhého inzerátu chlapa v nátělníku mezi oprýskanou nábytkovou stěnou, krabicemi a basou od piva, to mě dostalo. Bára Basiková zpěvačka