Šedesátnice Basiková ukázala prsa na fotce z dovolené. Sklízí obdiv i kritiku

„Léto a prázdniny!,“ napsala Bára Basiková stručně k fotografiím z dovolené od moře. Na jedné z nich předvádí svou postavu v černých jednodílných plavkách, na druhé se nebála být odvážnější a ukázala celá prsa.

„Souměrná. Od toho devadesatýho se nic nezměnilo,“ zareagoval v komentářích jeden z uživatelů. „Tři děti, jo? Ty jo, kocóre, dobrý,“ píše další sledující. „Tento způsob léta, zdá se mi být velmi krásný,“ dodává jiný.

Najdou se však i negativní reakce. „Jak prvoplánové a nevkusné, komentuje foto jedna z žen. „Holka, buď soudná, dívá se na to i tvůj syn,“ píše další uživatelka. „Možná bych zašel k dochtorovi… Zrcadlo doma nemáte?,“ ptá se jiný sledující.

Zpěvačka si z podobných komentářů pravděpodobně nic nedělá, v minulosti vzbudila vášnivé reakce i její fotografie z Tančícího domu, kde zapózovala jen v krajkových kalhotkách a punčochách.

Basiková se může i v šedesáti chlubit skvělou postavou, v minulosti prozradila, že když se chce dostat do kondice, chodí cvičit a zároveň si hlídá jídelníček. „Už přes dva roky jím systémem 8/16, to znamená, že šestnáct hodin nejíte a osm hodin můžete jíst cokoliv, je to v podstatě přerušovaný půst. Nejlepší je pro mě jíst třeba od devíti ráno do pěti odpoledne a do druhého dne, pak už zas nic nejíst,“ popsala.

Bára Basiková byla třikrát vdaná, z prvního manželství s Petrem Jíchou má dvojčata Annu a Marii (1992). Druhé manželství s architektem Jaromírem Pizingerem bylo bezdětné. Z třetího svazku s produkčním Petrem Polákem se jí v roce 2009 narodil syn Theodor. Syna má ve střídavé péči.

Zpěvačka začínala v 80. letech se skupinou Precedens. V 90. letech zpívala se skupinou Basic Beat. Z tohoto období pochází singly Soumrak Bohů nebo předělávky Bossa Nova či Pane, vy jste vdova. Od roku 1994 se věnuje muzikálům, zpívala například v Jesus Christ Superstar, Rusalce, Kleopatře nebo Johance z Arku.