Nejen profesor Snape. Alan Rickman v denících psal i o Československu

Deníkové záznamy si Alan Rickman psal od sedmdesátých let. Jejich soubor, který nyní vychází v překladu Markéty Schubertové, připomíná v závěru i je, oficiálně však začíná až rokem 1993, kdy si své myšlenky začal zaznamenávat častěji a šířeji. Pět let poté, co se díky Smrtonosné pasti stal 42letý herec prakticky přes noc celosvětově slavným. Do té doby se věnoval hlavně divadlu a čas od času se objevil i v televizi.