Padesátý film bude můj poslední, překvapil Woody Allen. Chce napsat román

V rozhovoru se španělským deníkem La Vanguardia Woody Allen uvedl, že snímek Wasp 22 bude jeho posledním. Přípravy na natáčení právě vrcholí, film bude celý ve francouzštině a natáčet se bude v Paříži. K divákům se dostane nejspíš během příštího roku.

Bližších informací k Allenovu posledním snímku zatím moc není. Filmař jej přirovnává k romantickému thrilleru Match Point - Hra osudu z roku 2005. „Napínavý, dramatický a taktéž velice zlověstný,“ popsal jej sám autor.

Po ukončení neuvěřitelné režisérské kariéry, která se datuje od roku 1960, má Allen v plánu vrhnout se na psaní. Rád by vydal vlastní román. Allen na tomto poli totiž dosud specializoval na povídky, vydal už pět sbírek. Sepsal taktéž své memoáry, ty pod názvem Apropos of Nothing vyšly před dvěma lety.

Woody Allen patří mezi nejslavnější a nejplodnější filmové tvůrce. Na kontě má šestnáct nominací na Oscara za scénář, jednu za režii. Je držitelem čtyř sošek. Dostal je za původní scénáře k filmům Půlnoc v Paříži (2012), Hana a její sestry (1986) a kultovnímu snímku Annie Hallová (1978). Ten mu vynesl tu samou cenu i za režii.

Šestaosmdesátiletý tvůrce se delší dobu potýká s obviněním ze sexuálního zneužívání. Někteří přední herci s ním proto odmítají pracovat a Allen proto více natáčí v Evropě.