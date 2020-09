Neúspěch? Těžší než přežít heroin, říká režisér a producent Viktor Tauš

Běžný divák bude Viktora Tauše znát hlavně jako režiséra filmu Sněženky a machři po 25 letech, což je zrovna titul, jímž se on sám nijak nechlubí. V současné době se považuje zejména za vypravěče příběhu Amerikánky. To je divadelní představení, které napsal i režíroval a v němž v hlavních rolích září Tereza Ramba a Eliška Křenková. Od letošního léta se s velkým úspěchem promítá pod názvem Film Naživo. U tohoto projektu jde o to, že diváci napříč republikou sledují inscenaci v přímém přenosu v kinech. Tím však Tauš s příběhem dívky z pasťáku zdaleka nekončí, plánuje i klasický celovečerní film a knihu. Jakmile se totiž do něčeho pustí, tak důkladně.