VIDEO: Našli v sobě násilí. Jak vraždili zamilovaní Manželé Stodolovi

Jaroslav a Dana žijí v poklidné vesnici, kde se všichni dobře znají. S vidinou snadno získaných peněz okradou osamělého starého souseda, kterého muž při loupeži zabije. Policie přijme násilnou smrt důchodce jako nešťastnou náhodu a dál se o případ nezajímá, což manžele přivede k myšlence, že senioři budou snadnými obětmi nejen pro drobné krádeže, ale i vraždy.

Není cesty zpět. Ženě se zalíbí moc nad oběťmi i podivný dobrodružný pocit vítězství nad policií. Muž se ocitá na křižovatce, kdy má šanci od ní odejít, ale selhává a musí čelit následkům svých i jejích zločinů. Brutální vraždy úzce souvisely s jejich vztahem, jsou obrazem závislosti a vzájemné manipulace

„Stodolovi nejsou ve filmu jen vraždící monstra, to by bylo příliš jednoduché. Naznačovalo by to, že jsou totálně odlišní, ale jsou to pořád lidé. Objevili a otevřeli v sobě manipulaci, násilí – a systém je nezastavil. Jako za válečného konfliktu, kdy selžou instituce a zdá se vše dovoleno, se z běžných občanů stávají sadisté a vrazi,“ líčí režisér Petr Hátle. Ukázku najdete na videu.