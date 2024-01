KOMENTÁŘ: Kteří vrahouni jsou tedy prosím u nás sexy?

„Jediná informace, kterou o střelci potřebujete vědět, je, že to byla zbabělá nula. Odsouzeníhodný člověk. Nic víc.“ Toto napsal den po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy šéfredaktor kdysi respektovaného časopisu Reflex Martin Bartkovský a následně arogantně prokádroval ostatní ošklivá média za to, že se snaží o střelci zjišťovat informace. Což je samozřejmě úkol médií – už jen proto, že pachatel prorostl hluboko do společnosti a částečně ji změnil.