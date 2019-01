Televizní ceny iDNES.cz ovládla Dukla 61, herečkou roku je Martha Issová

Ve většině kategorií se vydělily dva silné tituly, jež „utekly“ zbytku soutěžního pole a soupeřily navzájem do poslední chvíle. Mezi původními českými seriály roku 2018 se tak o první místo přetahoval vítězný komediální Dabing Street s napínavou Vzteklinou na druhé příčce, oba dostaly přes dva tisíce hlasů.

Podobně těsné výsledky, i když s nižším počtem hlasujících, přinesla sekce premiérových zahraničních seriálů. Také v ní pomyslný peloton s náskokem vedly dva tituly, hororový příběh z krajiny věčného ledu The Terror a krimi s Amy Adamsovou Ostré předměty. Nakonec vyhrál The Terror, který už chystá druhou řadu.

Ze sestavy domácích televizních filmů či minisérií se dvoudílné zlaté drama o důlním neštěstí Dukla 61 vydělilo hned od počátku hlasování. Daleko za sebou nechalo stříbrný Metanol i bronzovou Baladu o pilotovi. Všechna tři díla mají společný základ, vznikla totiž podle skutečných událostí.

Vůbec nejméně hlasů si připsal obor televizní zábavy či reality show, ale také v něm se dva pořady takříkajíc „utrhly“ ostatním soutěžícím. Jak silvestrovská pocta Václavu Neckářovi Hotel Hvězdář, tak cyklus Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněly, který nakonec těsně zvítězil.

Naopak letošní novinku, kategorii stále oblíbenějších dokumentárních sérií, ovládla televize Prima se svým cestopisem Vandráci. Motorkářská jízda Pavla Lišky, Jana Révaie a Hynka Bernarda poslala slavné Manželské etudy po 35 letech zcela jednoznačně až na druhé místo.

Rozhovor s Martou Issovou, která za svůj výkon v Dukle 61 převezme cenu Herečka roku 2018, bude k vidění na iDNES.cz v pořadu Za scénou, jenž se vysílá ve středu od 11 hodin.