VIDEO: Královské sestry, kry a sobi. Vrací se Ledové království

Pokračování mrazivé pohádky, volně inspirované Andersenovou předlohou, je v pořadí 58. snímkem z produkce Walt Disney Animation Studio a současně posledním projektem, kde působil jako výkonný producent John Lasseter, který do studia přinesl značku Pixar a letos ze společnosti odešel.

První Ledové království mělo premiéru v roce 2013, následně vyhrálo dva Oscary - za nejlepší animovaný snímek a nejlepší píseň, skladbu Let It Go. Výrobní náklady činily 150 milionů dolarů, ale vyplatily se, v kinech celého světa film utržil 1,2 miliardy dolarů. Ukázku z druhého dílu najdete na videu.