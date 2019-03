Písnička musí být trochu kýčovitá, tvrdí Zdeněk Svěrák

Kdysi zpívali Mravenčí ukolébavku jako děti v televizní Hodině zpěvu, teď coby rodiče stejnou písní uspávají vlastní potomky. V dokumentu Svěrák a Uhlíř – padesát let spolu se však objeví nejen odrostlí aktéři slavných písní včetně interpretky Rovnátek i s názornou titulní pomůckou.

Viktor Polesný, stálý režisér Hodin zpěvu, bilancuje padesát let spolupráce Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře i v prostředích, kde se inscenují jejich „miniopery“.

Na zpívanou pohádku O Budulínkovi si její tvůrci zašli do mateřské školy, na Červenou Karkulku do psychiatrické léčebny pro dospělé. „Já hraju vlka, to je velká role,“ pochlubí se jim jeden z pacientů.

Tajemství úspěchu melodických písniček s originálními rýmy, jako „pětatřicet kakaí, kakaí, kakaí, ježišmarjá, kakají“, pojmenuje Svěrák možná překvapivě: „Jsou tak krátké, že prostě musí být trochu kýčovité.“

Skromné miniopery prý zase stvořili, protože na rozměr klasického muzikálu si netroufli, a jenom tiše snili o tom, že by se třeba jednou mohly hrát na školních besídkách. Nakonec vyprodaly O2 arenu.