Hlas ze Simpsonových si zavěštil, jak dlouho ještě animovaná legenda vydrží

Devětapadesátiletý americký herec, který se dále objevil ve filmu Pretty Woman či seriálu Přátelé, namlouvá postavy v seriálu Simpsonovi od jeho úplného začátku, tedy roku 1989. O dalším osudu oblíbené americké rodiny ze Springfieldu se dle webu NME rozpovídal během aktuální premiéry páté řady seriálu Úžasná paní Maiselová. Předně zmínil, že Simpsonovi rozhodně nehodlá opouštět.

„Popravdě by to bylo pěkně hloupé. Předně proto, že mne platí,“ smál se herec a následně dodal, že je sám zvědav, jak dlouho seriál ještě vydrží. „Právě pracujeme na třicáté páté a třicáté šesté sérii. Tipoval bych, že půjdeme až do čtyřicáté. Zatím nám to totiž jde dobře,“ předvídá herec.

NME dodává, že s aktuální 34. sezonou drží Simpsonovi několik amerických televizních rekordů. Například ten pro nejdéle běžící animovaný seriál v primetimu či nejdéle uváděný sitcom vůbec.

Azaria vedle Vočka a šerifa Wigguma namluvil v průběhu let i Komiksáka, Haďáka, policistu Lua, Homerova spolupracovníka Carla či prodavače Apua.

Herec si dále pochvaloval neustávající zájem diváků o seriál a snahu tvůrců neustále zlepšovat animaci. I to jsou prý důvody, proč se konec Simpsonů zatím neblíží.

„Za posledních deset patnáct let se toho v televizi hodně změnilo. Ale ať už zde v současnosti platí jakékoli standardy, stále se nám daří. Tvůrce to baví a diváci si to užívají. Takže myslím, že budeme pokračovat. Hlasy a animované postavičky totiž příliš nestárnou,“ dodal herec.