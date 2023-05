KOMENTÁŘ: Svět podle Simpsonových. Seriál dnešek předpověděl už dávno

Když jsem byl v pubertě, pronikla k nám jedna z kvalit americké lidové kultury – seriál Simpsonovi. S nadšením jsem jej tehdy sledoval a nemálo se bavil. A když jsem pak první řady světoznámých příběhů sledoval s odstupem spousty let, smál jsem se nejednou, snad vcelku pochopitelně, na docela jiných místech než prve. O to víc, že nebylo možno opominout, jak se původně společensky nesmírně kritické dílko zvolna kvalitativně sesouvá a mění v pouhopouhou honbu za dalšími a dalšími rekordními sezonami. I to byl samozřejmě velmi málo překvapivý vývoj.

Co se objeví v USA, zasáhne brzy více nebo méně též Evropu. Ať už šlo o rokenrol, anebo presumpci neviny ignorující hnutí MeToo.