Seriál Polda se rozloučil s milionem diváků, chystá však pátou řadu

Ve čtvrté řadě Poldy se David Matásek v titulní roli dočkal nového parťáka v podání Vladimíra Polívky a také dotáhl do konce soukromou válku svého hrdiny s lidmi, kteří se jej pokusili zabít, takže strávil dvacet let v kómatu, než se mohl vrátit do služby.

Finále si vyžádalo náležitě výpravnou podívanou, počínaje scénami v luxusním kasinu a konče závěrečnou přestřelkou, která se několikrát zkoušela a herec Radim Fiala nakonec dostal pod oblečení i rozbušky s falešnou krví.

Natáčení příští, již páté série, by se mělo odehrát ještě nyní na jaře. Opět se plánuje šestnáct epizod. Do vysílání se však Polda 5 letos už nedostane. Od soboty jej vystřídá nová odlehčená krimi Einstein a na zářijovou sezonu má Prima v záloze premiérový seriál Hvězdy nad hlavou.