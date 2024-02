Pohřbili Jiřího Lábuse. Jsme ironická hovada, říkají Čuba a Ferro

Hned v pvní epizodě tak potemnělá rodinka truchlí okolo hercovy rakve. Den na to se jim už však Lábus v roli sám sebe zjevuje a ráno v kuchyni připravuje vajíčka. Krematorium je k vidění na streamovací platformě MírPlay, opožděně i na Youtube a jde o nejnákladnější seriálový projekt Divadla Mír. Proč se jej tedy rozhodli dát k dispozici zdarma i na Youtube?

„Řešil jsem, jak najít balanc mezi výdělkem a zaplacením investic. Pro nás je ale důležité, aby tváře Divadla Mír byly známé a vidět. Dřív se to dělalo přes televizi, dnes si nosíme svou televizi každý v kapse a dostat se do té kapsy už není tak složité,“ uvažuje Čuba. Ten je zároveň majitelem a zakladatelem Divadla Mír. „Řeším, jestli je důležitější, aby nás vidělo 200 tisíc lidí, kteří neplatí nebo pět tisíc lidí, kteří platí. A pět tisíc lidí za tři měsíce předplatného zaplatí náklady na vznik takového seriálu, ale pořád tu máte fakt, že to vidělo jen pět tisíc lidí,“ přemýšlí dál. „Nakonec jsme se to ale rozhodli udělat tímto dvojím způsobem, protože prostě chceme ukázat, co jsme udělali a kolik energie jsme do toho vložili,“ dodává.

Úspěch sKORO NA mizině nejde opakovat

Albert Čuba byl hostem Rozstřelu společně se svým mladším kolegou Robinem Ferrem. Oba herce si diváci mohou pamatovat z uskupení Tři tygři nebo covidového hitu sKORO NA mizině.

Naskytla-li by se příležitost, šli by herci do pokračování internetové série režiséra Vladimíra Skórky? „Ano, ale pořád jsme hlavně herci, studoval jsem na herce a baví mě hlavně ztvárňování rolí. A ten Robin, kterého jsem hrál ve sKORO NA mizině byl inspirovaný hlavně mnou, ačkoliv to samozřejmě nejsem úplně já... Prostě bych se radši vydával cestou jiných prací, ztvárňovaných skutečných rolí. To jsem chtěl dělat vždycky,“ odpovídá.

Čuba navíc dodává, že udělat ze seriálu znovu tak velký fenomén by bylo pravděpodobně hodně komplikované. „V tom projektu všechno sedlo přesně, jak mělo. A vznikl fenomén, který vznikne jednou za dekádu. Zopakovat jeho úspěch už není možné, už by to bylo jiné,“ míní.

Řeč přišla i na to, jak jsou k sobě herci obecně upřímní při hodnocení svých profesních výkonů. „My si to třeba mezi sebou řekneme. Musíte přece vědět, že jsme ironická hovada... Ale i ve vztahu si málokdo upřímně řekne, že má někoho rád, protože se bojí té emoce, takže si vlastně ani často neříkáme, že se druhému něco povedlo,“ říká Ferro, který se v poslední době k vidění třeba v seriálu Zlatá labuť nebo komedii Jedeme na teambuilding.

A co když se kolegovi výkon opravdu nepovedl? „To pak říkám, že to bylo takové zajímavé,“ směje se a Čuba mu dává za pravdu.

Albert Čuba není kromě Divadla Mír uvažuje také o založení nového divadla. Nové ostravské scény, která by uváděla vážnější kusy než Divadlo Mír. A nové divadlo by chtěl nejen založit. „V Ostravě vyloženě fyzický prostor pro takové divadlo není. Anebo je a to bych se musel cpát někam, kam nechci, takže zjišťuju, jestli je možné třeba někde vyloženě postavit novou divadelní budovu,“ prozrazuje.

Ferro, který bývá dle svých slov v případě nových projektů často skeptický, se už v tomto případě pokouší o optimismus. „Rozhodl jsem se, že se už na svůj skepticismus vykašlu, protože jsem ho měl upřímně i před tím, než Albert založil Mír. A je to prostě blbost. Když se sejde parta dobrých lidí, kteří si jdou za nějakým cílem, tak to vždycky nějak musí vyjít,“ uvádí.

V rozhovoru pro Rozstřel na iDNES.cz dál výrazné osobnosti ostravské divadelní scény promluvili o tom, jak občas vypadají očekávání sponzorů, jestli dostávají nabídky od fanoušků nebo v čem se liší jejich zkušenost ze setkávání s diváky v Praze a Ostravě.