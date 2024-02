Původně jsme byli moderátorskou dvojicí na jedno léto, vzpomínají Koranteng s Borhyovou

„Polilo mě horko a orosil jsem se. Já se na sebe tak nerad dívám,“ reagoval Rey Koranteng ve studiu na ukázku z 5. srpna 1994, kde se s Lucií Borhyovou poprvé objevili před kamerou. „Jsem člověk, který se nerad poslouchá a nerad se na sebe dívá. Ještě takhle 25 let nazpátek. Trpím u toho,“ dodává.

Borhyová to vidí podobně. „Taky to nemám ráda. Když vidím své první Televizní noviny, tak si hned vzpomenu, jak jsem byla hrozně nervózní a jak jsem se bála, že když se rozsvítí červené světlo na kameře, že nepromluvím. Je z toho i trochu cítit, že mám knedlík v krku,“ popisuje.

Zatímco se Koranteng dostal k práci na hlavní zpravodajské relaci televize Nova přes zpravodajství o počasí a Meteopress, u Borhyové šlo původně o splnění školní povinnosti. „Potřebovala jsem razítko do indexu z praxe a protože byla Nova za rohem od školy, tak jsem se šla zeptat tam, jestli by mě nepřijali. První říkali, že nepřijímají na praxe, ale nevím, asi jim mě bylo líto, tak mi řekli, ať tam nechám životopis a překvapilo mě, že asi za čtrnáct dní se ozvali s tím, že by mě přece jen vzali, ale nastoupila jsem rovnou na pozici pomocné redaktorky do zpravodajství,“ vypráví.

Lucie Borhyová a Rey Koranteng v Televizních novinách

O tom, kdo se rozhodl udělat dvojici právě z Korantenga a Borhyové, dlouho nevěděli ani oni sami. „Slyšeli jsme dvě verze a teď jsme se na to v neděli, kdy jsme mluvili s Vladimírem Železným, mohli konečně zeptat. Prozradil, že to skutečně napadlo jeho,“ říká Koranteng.

Jak vnímá asi nejznámější moderátorský pár v zemi psychickou náročnost práce ve zpravodajství? „Je to prostě práce. Asi každá v některých ohledech člověka vyčerpá, ale že bych měl období, kdy bych si řekl, že už dál nemůžu, to se ještě nestalo,“ říká Koranteng. Borhyová k tomu dodává: „Ono záleží, jak je kdo psychicky odolný vůči čemu. Záleží na každém člověku, na jeho psychice... A ano určitě nejsme lékaři, kteří denně operují a jsou krůček od toho, že se může něco stát.“

„Dřív jsem ty zprávy brala hodně osobně. Hodně se mě dotýkaly, protože jsem empatický člověk. Moc jsem se do nich vžívala. Až mi jednou mamka řekla, že se od toho musím oprostit, protože viděla, jak jsem z některých věcí opravdu nešťastná. Takže se to člověk naučí brát tak, že jde do práce a nemůže všem pomoct. Každý máme nějaký osud. Oprostit se je asi jediná cesta, aby člověk mohl fungovat, když třeba přijde nějaká tragédie,“ vysvětluje dál.

Řeč přišla i na kritiku od diváků „Pokud mi někdo napíše konstruktivní kritiku, tak si ji dokážu vzít k srdci a dokážu se nad tím zamyslet, ale pokud to jsou opravdu zlé, agresivní věci bez hlubšího zamyšlení, vůbec to neřeším, protože kdyby ano, člověk by se zbláznil,“ říká Borhyová.

A co společná budoucnost v Televizních novinách? Plánují Lucie Borhyová a Rey Koranteng dalších 25 let? „Práce v médiích je strašně nejistá. Nikdo nemá svou pracovní pozici jistou, ale v médiích je přece jen možná ještě o něco méně jistá,“ míní Koranteng. „Rádi bychom spolu vydrželi co nejdéle. I když jak říká moje kamarádka: když člověk plánuje, pánbůh se směje.“