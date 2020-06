RECENZE: Ze seriálové novinky Love Life nový Sex ve městě nebude

Zprvu se zdálo, že HBO chce činnost vlastní streamovací služby zahájit seriálem, který naváže na úspěch Sexu ve městě. Stačí však pár minut první epizody, aby divák rozpoznal, že opak je pravdou. Love Life je totiž výsostně komorní (což patří k jeho sympatickým stránkám) a bohužel také zcela viditelně bez ambicí.

V prvopočátku se přitom režisér a scenárista Sam Boyd snažil přijít s novým konceptem, který by napravil pošramocenou pověst žánru „romantické komedie“. Ten svou nadprodukcí poslední dva roky směle drancuje konkurenční Netflix.

Hlavní hrdinkou desetidílného seriálu je Darby Carterová, čerstvá univerzitní absolventka, která se snaží prosadit v galerijním světě. Prozatím však po výstavních síních přenáší průvodcovská sluchátka a vysvětluje skupinám puberťáků, co že je to umění. Celou kariéru má před sebou, příjmy nízké, sdílené bydlení s kamarádkami, avšak na New York velmi obstojné. Zbývá si tedy najít lásku. A světe div se, nepůjde to úplně jednoduše.

Kdyby to totiž jednoduše šlo, neměl by Sam Boyd co psát a Kendricková zase koho hrát. Koncept seriálu spočívá v rozčlenění jednotlivých vztahů protagonistky do samostatných epizod. Co půlhodina, to vztah. Co půlhodina, tím starší a uvědomělejší Darby.

Chtělo to více prostoru

Zatímco první polovinu seriálu rámují především hrdinčiny milostné vztahy, v druhé, a značně zajímavější polovině se řeší i ty přátelské a rodinné. Boyd ve scénáři pracuje s většinou více i méně příjemných situací, se kterými se asi každý mezi dvacítkou a třicítkou setkává. Přesto se s hlavní hrdinkou jen těžko ztotožňuje, o oblibě nemluvě. Chvílemi to působí, že Anna Kendricková neví, koho má hrát, a jen se snaží udržovat charakter, který ztvárnila už tolikrát.

Přitom by si prostor zasloužila a pár silnějších momentů v seriálu to dokazuje. Boyd však investoval mnohem více úsilí do vedlejších postav, kamarádů a partnerů. Příjemným překvapením je především Zoe Chao, která s každou novou epizodou jen potvrzuje, že kdyby vytvořil protagonistku právě z její hrdinky, vzniklo by mnohem zajímavější seriálové dílo. Jenže to už by pak nebyla romantická komedie.

Bez ambicí

Spouštět novou streamovací službu přitom v USA znamená čelit obrovské konkurenci. S vlastními platformami přišlo v uplynulých měsících hned několik společností a silná původní tvorba je základním předpokladem pro přežití na trhu.

Love Life USA, 2020 Scénář: Sam Boyd Hrají: Anna Kendrick, Zoe Chao, Peter Vack, Sasha Compè;re a další Hodnocení­: 50 %

Rozhodnutí vsadit právě na lehčí žánr je tak na jednu stranu odvážné, s ohledem na to, s jakou pompou loni Apple TV uváděla svou Morning Show s Jennifer Anistonovou v hlavní roli, na druhou stranu však zcela iracionální. Sam Boyd není nový Richard Curtis, a pokud jím jednou bude, musí ujít ještě pěkně dlouhou cestu. Bereme-li navíc v potaz, že předplatitelé si v případě HBO Max připlatí oproti Netflixu v USA o pět dolarů více.

Zdali HBO Max vstoupí i na český trh, v tuto chvíli není jasné, veškerý původní obsah však bude pro české diváky ke zhlédnutí na HBO Go. Pokud se však nezačne alespoň částečně rovnat standardu, který jinak tato americká televizní společnost nabízí, další tituly zapadnou. Že se na seriál jednoduše dívá, jak upozorňují někteří zahraniční recenzenti, totiž není dostačující kvalitou. Úspěch další série totiž nestojí na ničem jiném než na pevně vystavěném a přesvědčivém hlavním hrdinovi. Snad se Boyd poučí.