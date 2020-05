Taková moderní rodinka se loučí. Pokračování však tvůrci nevylučují

Jak už to s úspěšnými projekty bývá, původně mělo být všechno jinak. Taková moderní rodinka nejprve existovala pod názvem Moje americká rodinka a podobu mockumentary, česky falešného dokumentu, jí měl dávat výměnný student pobývající v domě hlavy klanu Jaye (Ed O’Neill). Nakonec však tvůrci Steven Levitan a Christopher Lloyd nechtěli děj dále komplikovat a od postavy Holanďana Geerta upustili. Dokumentární formě, kterou diváci znali už třeba ze seriálu Kancl, však zůstali věrní.

Od roku 2009 tak hlavní hrdinové pravidelně zasedali před kameru, zpovídali se imaginárnímu štábu ze svých zážitků i pocitů a ono to fungovalo. Z jednoho prostého důvodu. Celý seriál totiž nestojí na ději, ale na jednotlivých a věrně ztvárněných charakterech.

Počínaje Jayem, dnes již ohroženým druhem „konzervativního bílého muže“, a konče Cameronem (Eric Stonestreet), trochu hysterickým, avšak vždy láskyplným a humorným fotbalovým koučem, manželem Jayova syna Mitchella (Jesse Tyler Ferguson). Ne nadarmo se říká, že přes svou víceméně apolitickou povahu seriálu se tvůrcům díky rovnocennému vyobrazení soužití Camerona a Mitchella povedlo přimět některé Američany k přehodnocení radikálních postojů vůči homosexuálům a jejich svazkům.

Nejsou to však jen postavy, které držely seriál po celých jedenáct sezon nad vodou, nýbrž také umění situačního humoru, trochu jiné, než běžně vídáme v amerických sitcomech. Scenáristé Takové moderní rodinky klidně udělali svým hrdinům ostudu a přehnané starosti s převládajícími názorovými proudy ve společnosti taky neměli. Z čehož se možná šéfové televize ABC mnohokrát neradovali, k vážnějším konfliktům s autory však nikdy nedospěli a klíčoví herci si ke konci pravidelně odnášeli domů půl milionu dolarů za epizodu.

V závěrečné sérii producenti zběsile dohánějí dějové zvraty, kterým se v předešlých sezonách spíše vyhýbali. Přicházejí životní změny, výlety za oceán, stěhování. Až si jeden říká, že s takovým materiálem si mohli vystačit minimálně ještě jednu sezonu.

Možná však nakonec metoda rychlé stržené náplasti byla pro celý štáb i diváky nejlepší volbou. Jediná totiž dokáže eliminovat přebytečný sentiment, kterým pohřbily svá rozloučení jiné úspěšné sitcomy.

Vedení televize ABC i američtí fanoušci, kteří se se seriálem rozloučili už 9. dubna, plní od začátku roku internet úvahami o případných odvozených příbězích. Levitan však po dvanácti letech cítí potřebu pracovat na odlišném projektu. Už teď ovšem nepopírá, že se mu asi za pár let zasteskne. A znovu donutí Jaye, Mitchella, Camerona, Glorii nebo třeba Phila podívat se do kamery imaginárního štábu, kterým jsme vlastně celou dobu byli právě my, televizní diváci.

Trailer k jedenácté a poslední sérii Takové moderní rodinky: