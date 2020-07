RECENZE: Eurovize k smíchu? Skvělý námět se nezdařilo dotáhnout do konce

Budou to dva roky, co se populární americký herec a komik proslavený rolí Buddyho ve Vánočním skřítkovi poflakoval po zákulisí Eurovize v Tel Avivu. Zatímco český zástupce Mikolas Josef trénoval své číslo s písní Lie To Me, čerpal Ferrell tehdy společně s hereckou kolegyní Rachel McAdamsovou inspiraci pro film, jenž minulý pátek uvedla do své nabídky streamovací služba Netflix. V Česku se prezentuje prostým názvem Eurovize, v angličtině je titul o něco delší – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga.



Islanďan Lars Eriksson (Will Ferrell) zaznamenal Eurovizi poprvé jako malé dítě, těsně po smrti matky. V onom roce zvítězila švédská skupina ABBA a se svým nakažlivým hitem Waterloo mu zahojila bolavou duši.

Právě tehdy se obyvatel malého islandského přístavu rozhodl, že soutěž jednoho dne vyhraje. Navzdory tomu, že Island za více než 50 let existence pěveckého klání nikdy neuspěl. Partnerkou mu v té cestě bude letitá kamarádka a platonická láska Sigrit (Rachel McAdamsová), se kterou tvoří místní pěvecké duo Fire Saga.

Námět, který stál v úvodu před tvůrci filmu, má velmi silný komediální, možná až satirický potenciál. Obzvlášť v době, kdy evropské stereotypy a tradice (alespoň prozatím) zůstávají jedněmi z posledních, do kterých se ještě umělci mohou svobodně strefovat.

Eurovize USA, 2020, 123 min Režie: David Dobkin Scénář: Will Ferrell, Andrew Steele Hrají: Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Ólafur Darri Ólafsson Hodnocení­: 55 %

Scenáristé Will Ferrell, Andrew Steele a režisér David Dobkin (Nesvatbovi) se toho bohužel rozhodli využít jen napůl a nakonec zcela přiznaně slouží image Eurovize, která koneckonců musela svolit k využití všech oficiálních grafik i názvů.



Radost přináší zejména vypointované gagy, excelentní komediální výkon Dana Stevense v roli ruské popové hvězdy Alexandra Lemtova a snahy vesměs angloamerických protagonistů hovořit s příslušným přízvukem. Proč? Protože to už možná brzy nebude dovoleno.

Trailer k filmu Eurovize: