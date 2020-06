RECENZE: Zlaté české Kosmo. Vesmírná satira od Netflixu se nevyvedla

Přijít s dobrou satirou z trumpovské éry je zajisté snem mnoha filmařů včetně tvůrčího dua Steve Carell a Greg Daniels, proslaveného americkou verzí seriálu Kancl. Jenže všechny pokusy o humor na účet Číňanů, prezidenta řídícího zemi přes Twitter i popkulturní fenomény vyznívají naprázdno. Zlaté Kosmo, musí napadnout českého diváka.

Seriál otevírá povýšení Marka Nairda v podání Carella na generála se čtyřmi hvězdami, který bude velet nové vesmírné složce americké armády. S dcerou i manželkou v podání Lisy Kudrowové se tak stěhuje do Colorada, kde zdaleka nenachází očekávaný standard bydlení pro takovou šarži. Jde však o přísně střeženou misi, do areálu Jednotek vesmírného nasazení se tak vjíždí skrytými vraty ve skále, za kterými vědci i vojáci pracují na plánované vesmírné misi.

Prvotní špičkování mezi armádními generály a poté i šéfem vědců, kterého ztvárňuje John Malkovich, přináší několik úsměvných situací, od kontinuální šikany šéfa pobřežní stráže až po řešení jakéhokoliv problému (i ve vesmíru) bombou.

Další epizody, ač přicházejí se slibnými náměty, jsou jen směsicí snah o něco, co sami tvůrci nedokázali definovat. A ani skvělý herecký ansámbl to nemůže zachránit. Paradoxně ani ten, který show stvořil. Steve Carell působí, že ani neví, jak Nairda hrát. Postava lavíruje mezi absurditou a lidskostí, což u takovéhoto seriálu není přípustné. Když už se u někoho charakterovou linku povede udržet jako u postavy Malkoviche, nemá šanci ji dále rozehrát. O zcela zbytečném zavření Lisy Kudrowové za mříže hned v druhé epizodě nemluvě.

Jednotka vesmírného nasazení USA, 2020–, 30 min Scénář: Steve Carell, Greg Daniels Hrají: Steve Carell, Owen Daniels, Noah Emmerich, John Malkovich a další Hodnocení­: 40 %

Projektu chybí o něco více péče a možná i času, který nevykompenzoval ani vysoký natáčecí rozpočet. Seriál vznikl na objednání šéfů Netflixu, kteří jednoho dne jen tak zavolali Carellovi, zdali by nechtěl vytvořit show s tímto jménem, a on řekl ano.

Bližší vztah, jako třeba v případě Kanclu, si však k seriálu očividně nevybudoval. Kancl si po úvodních ne zcela úspěšných epizodách společně s Danielsem piplali, neb museli najít cestu, jak přenést show do amerického prostředí a zároveň dostát kvalitám originálu. Možná kdyby Jednotky vesmírného nasazení svěřili třeba Rickymu Gervaisovi, dopadlo by vše jinak. Ale na to možná neměli odvahu.

Trailer k seriálu Jednotky vesmírného nasazení: