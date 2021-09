RECENZE: Dobové vraždy nad Seinou. Víc společenský román než krimiseriál

Na rozdíl od obou tuzemských sérií, s nimiž ji spojují ještě skutečné kriminální kauzy příslušné epochy v pozadí, však Policie Paříž 1900 obsahuje daleko více dobové politiky i koloritu.



Na přelomu století žije Francie skandálem kolem úmrtí prezidenta při intimním aktu s milenkou Marguerite Steinheilovou, která dostala v příběhu podstatnou roli.

Navíc je ještě živý případ Dreyfus, potažmo jeho průvodní jev čili antisemitismus, který se vybíjí v násilnostech. Do hry vstupují rovněž anarchisté, špioni v protižidovském spolku, spiklenci málem na každém rohu.

Takže poněkud ve stínu kostýmní podívané inscenované v pečlivých historických kulisách s početným unylým komparzem stojí vyšetřování zločinu, záhady rozřezaného ženského těla nalezeného v kufru.

S rozpočtem šestnáct milionů eur je první řada Policie Paříž 1900 nejdražším seriálem z původní produkce stanice Canal+; také je to navenek znát. Výprava kreslí patinu přelomové éry do nejmenších detailů: nový prefekt zavádí do policejních stanic telefony, paničky si na salonních dýcháncích píchají módní heroin, na jatkách se stojí fronty na čerstvou krev.

Jenže pod vnější obrazností se skrývají charakterové šablony: jeden neúplatný, odhodlaný a horkokrevný inspektor, jedna mladá advokátka bojující za ženská práva, na opačné straně barikády pak zkorumpovaní policisté jako z filmové série Prohnilých, ovšem bez humoru, a k tomu květnatý jazyk s výrazy typu „ty obchodníku s nenávistí!“.

Tam, kde se Policie Paříž 1900 přibližuje Dobrodružství kriminalistiky, tedy kdykoli se věnuje věcné metodice profesních úkonů při vyšetřování, dostává se nad žánrový průměr. Spadá sem třeba pokus se zvířecím masem namísto lidského, které se po plavbě řekou v kufru stane součástí policejního jídelníčku.

Ale stavbu vyprávění tříští množství vedlejších motivů včetně duchařských seancí či prefektova soukromí. Také fakt, že se neodvíjí po samostatných uzavřených epizodách, nýbrž jako jedna košatá detektivka na pokračování, ubírá seriálu na diváckém komfortu; přinejmenším v očích těch, kdo od krimi žádají prosté luštění šarády.



Policie Paříž 1900 Režie Fabien Nury, Julien Despaux, Frédéric Balekdjian, hrají Jeremie Laheurte, Evelyne Brochu,Marc Barbé Hodnocení­: 50 %

Kdežto Policie Paříž 1900 připomíná spíše velký společenský román, ve kterém se zločin vyskytuje pouze pro zpestření – nebo jako návnada vyhovující všeobecné oblibě pitavalů.

Jak moderních, kde zabíjejí dálkově řízené drony, tak historických, ve kterých se ještě noční přízraky na pařížských střechách pokoušejí vraždit prostřednictvím ucpaného komínu.