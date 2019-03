Jenže zrovna vášeň, ač se na plátně předvádí při jejím manželském i lesbickém sexu, životopisné učebnici chybí. Dokonce až zaráží, jak konvenčně působí portrét ženy natolik nekonvenční. Přitom se mu vlastně nedá mnoho vytknout.

S dobovými reáliemi od kostýmů po kulisy pracuje poctivě a jako vždy závratně fotogenická Keira Knightley v titulní roli venkovské popelky hozené do víru pařížských salonů vytváří sličný protipól vůči svému bohémskému manželovi, kterého představuje spolehlivý Dominic West.

Ovšem zrod literátky popisovala podobně tradičními prostředky už nedávná Mary Shelleyová a příběh ženy, jejíž dílo vydává za své vlastní její manžel, zase malířský snímek Big Eyes. Stejná pravidla životopisu dodržuje i Colette: postupuje rozvážně od námluv přes vstup do uměleckého světa až ke vzpouře vedené touhou po vlastním uznání.

Čili trochu feministická podívaná, ale přiměřeně, bez plakátu. Trochu zdrženlivá - ostatně vedle obou klíčových herců je britského původu i režisér Wash Westmoreland, ale jistý věcný odstup sedí k manželství na svou dobu řekněme modernímu.

Paříž přelomu 19. a 20. století má vždycky něco do sebe - rozhodně víc než hrdinčino předchozí pobíhání idylickou přírodou za doprovodu smyčců. A společenská konverzace umělecké komunity nese přesný otisk svobodymyslné duchaplnosti, pod níž obratní hráči se slovíčky tají prázdno.

Nicméně sebepečlivější popis zůstává popisem, jemuž by k jedinečnosti pomohlo o maličko víc humoru. Protože ve dvojici to jiskří, ať ji muž zamyká jako otrokyni s příkazem Piš!, nebo sdílejí společnou milenku. Navíc série bestsellerů s postavou Claudine, do níž autorce její manžel přidával „košilatosti“, ukazuje výjimečnou funkčnost tandemu - a také jeho dokonalý obchodnický talent.

Způsob, jak využívají momentální literární senzaci, přináší základní lekci z marketingu, reklamy a obchodních kampaní. Účesy, klobouky, cukrovinky, divadelní nebo filmový přepis, všechno těží z Claudine - a že skandál nejlépe prodává, dokazuje i přerod Colette v revuální tanečnici, kde Keira Knightley přidává ke své kráse zase jeden odstín navíc.

Colette: Příběh vášně Velká Británie / USA, 2018, 111 min Režie: Wash Westmoreland Scénář: Richard Glatzer, Wash Westmoreland, Rebecca Lenkiewicz Hrají: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw, Aiysha Hart, Al Weaver, Denise Gough, Robert Pugh, Caroline Boulton, Ray Panthaki, Shannon Tarbet, Rebecca Root, Máté Haumann a další Hodnocení­: 60 %

Paradoxně dobový showbyznys je zajímavější než hrdinčiny milostné vztahy se ženami - a pak už se jako v každé válce o rovnost pohlaví pouze čeká, kdy ona za sebou konečně práskne dveřmi a sobec zůstane zhrzený, pokořený, sám.

Co bylo dál, dopoví titulky. Sidonie-Gabrielle Colette, jak znělo její plné jméno, konečně začala své knihy podepisovat sama, ještě dvakrát se provdala, za války ukrývala židovského uprchlíka, v roce 1948 ji nominovali na Nobelovu cenu za literaturu, podle její předlohy Gigi vznikl slavný muzikál a po smrti jí vypravili velkolepý státní pohřeb.