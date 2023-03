Quentin Tarantino chystá poslední film. Vzdá hold filmové kritičce

Po snímku Tenkrát v Hollywoodu, který byl milostný dopisem americkému filmovému průmyslu šedesátých let, se i novinka s největší pravděpodobností bude točit okolo kinematografie. Naznačuje to už název scénáře The Movie Critic, v překladu filmový kritik. Režisér a scenárista by se měl v příběhu přenést do sedmdesátých let a vyprávět o osudu prominentní filmové kritičky.

Hollywood Reporter spekuluje, že by mu inspirací mohl být život filmové kritičky Pauline Kaelové, ke které režisér mnohokrát veřejně vyjádřil svůj obdiv a respekt. Loni dokonce vydal soubor esejů Cinema Speculation, které byly inspirovány jejími texty.

Kaelová, která psala převážně pro magazín The New Yorker, se proslavila také jako spisovatelka a esejistka. Známá byla svými otevřenými a urputnými spory s kolegy i filmaři. Na konci sedmdesátých let pracovala díky nabídce herce Warrena Beattyho krátce pro studio Paramount. Právě o této éře by podle spekulací mohl Tarantino točit.

Naposledy se režisér na distribuci svého filmu domluvil se studiem Sony. Připravovaný snímek ještě svého distributora nemá, znovu se však spekuluje o Sony, částečně i kvůli režisérově blízkému vztahu s šéfem Sony Pictures Motion Group Tomem Rothmanem.

Tarantino má na kontě dva Oscary za scénáře k filmům Nespoutaný Django a Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Celkem byl nominován osmkrát. V roce 2012 pro časopis Playboy prohlásil, že chce v určitou chvíli přestat dělat filmy, protože podle něj dělají stárnoucí režiséři špatné filmy.

„Obvykle jsou nejhoršími snímky ve filmografii režiséra poslední čtyři. Záleží mi na mé filmografii a vím, že jeden špatný film klidně po**re tři dobré. Nechci natočit komedii úplně odtrženou od současného dění, u které si diváci budou říkat: Ajéje, ten si myslí, že pořád žijeme v době před dvaceti lety.“

Kompletně však Tarantino s tvorbou nekončí. Letos byl měl začít natáčet ještě osmidílnou minisérii a v plánu má i vyzkoušet divadlo nebo vydat další knihy. Jeho debutem bylo literární zpracování scénáře k filmu Tenkrát v Hollywoodu.