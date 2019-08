VIDEO: Mádl se představuje jako První akční hrdina, bojuje i deštníkem

Mladý novinář se zničehonic ocitne v podivné hře, kterou řídí dvojice režisérů. Ti mu nechají unést jeho lásku, nepočítají však s tím, že se hlavní hrdina rozhodne nejen překonat překážky a zabijáky ve hře, ale dojít si přímo pro ně. Vedle Mádla se představí Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek, Lenka Haluzová nebo Radim Špaček.



„Natočit ne příliš tradiční střílečku a obsadit ji nejlepšími českými herci je jednoduše můj splněný klukovský sen. Především však chceme divákům ukázat, že zábavná akční žánrovka může vzniknout i u nás,“ říká k filmu jeho režisér Jan Haluza.

První akční hrdina je krátkometrážní film a bude uveden společně s Prvním akčním dokumentem. Akční dvojpředstavení vstoupí do kin 17. října.

Dokument i První akční hrdina skládá poctu nejen nejslavnějším hollywoodským akčňákům, ale i tvorbě Oldřicha Lipského a Václava Vorlíčka. Nechybí lehký nadhled a Jiří Mádl likviduje své nepřátele i za pomoci deštníku nebo tenisové rakety.

Natáčení filmu předcházela Mádlova fyzická příprava se skupinou kaskadérů a nácvik bojových choreografií. „Bylo to hlavně zábavný, byli jsme pár dní v Olomouci. V Praze už to bylo rychlý hektický natáčení jako vždy. Ale ta fyzická aktivita ve vás přece jen drží energii a euforii,“ vzpomíná Mádl.

Stejně jako Tom Cruise nebo Jean-Paul Belmondo, kteří jsou pověstní tím, že si většinu náročných akčních scén točí nebo točili sami, ani Jiří Mádl pomoci kaskadéra nevyužil a celé natáčení absolvoval bez záskoku. „Všechno jsem dělal sám. Myslím si, že jsem fyzicky docela zdatnej a mám radost, kdykoli to někdo chce ve filmu využít. Mockrát to nebývá, tady jsem se fakt vyblbnul. Občas to i bolelo, to mám rád,“ potvrzuje se smíchem.

Film se promítá na právě probíhající Letní filmové škole v Uherském hradišti a reakce diváků jsou podle Mádla výborné. „Bylo narváno, to nás potěšilo. Ale z čeho jsme měli největší radost, byla kvalita projekce, zvuk i obraz byl parádní. Zrovna u takového filmu je to fakt potřeba,“ dodává.