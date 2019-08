Spravedlivý psychopat, popsal Jiří Mádl svého hrdinu ze série Sever

Chce hrát fair, ale narazí. „Petr je takový spravedlivý psychopat, protože jeho touha rýpat do věcí je pro něj jako návyková droga. Ono je jedno, kde to dělá. Kdyby pracoval u dopravního podniku, hledal by nekalosti tam. Tím, že je u policie, hraje tu nejvyšší hru,“ popisuje svou postavu herec Jiří Mádl.

Kariérní změnu Mádlův hrdina probírá i prožívá se svou manželkou, se kterou má syna. „Pro ni je nejtěžší zůstat muži partnerkou a oporou, třebaže svou prací ohrožuje rodinu, a nedávat mu ultimátum, aby musel volit mezi svou prací a svými blízkými, nýbrž stát mu po boku,“ vysvětluje představitelka kriminalistovy manželky Eliška Křenková.

Režisér považuje Sever za portrét doby zhruba před devíti lety: „Tehdy ve společnosti, dvacet let po revoluci, zavládla úplná deziluze. Kdo se podíval na nemocnici, věděl, že třetina peněz teče někomu do kapsy. Kdo se podíval na stavbu dálnice, věděl, že polovina peněz teče do kapsy tomu, kdo ji nestaví.“

Kromě korupční kauzy, která prolíná celým příběhem, řeší každý díl jeden kriminální případ. Štáb natáčel v trojúhelníku měst Teplice, Bílina a Ústí nad Labem, v dalších rolích se objeví Štěpán Benoni, Roman Luknár, Aleš Bílík, Martin Havelka, Martin Pechlát či Tomáš Turek. Ukázku najdete na videu.