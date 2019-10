RECENZE: První akční školka či co to je. Rambo by je rozstřílel na cucky

7:55 , aktualizováno 7:55

Něco takového v českém filmu vážně ještě nevzniklo. Na druhou stranu nelze tvrdit, že by takový úkaz chyběl. Neboť První akční hrdina, promítaný v kinech s Prvním akčním dokumentem, se nedá označit za film. Snad za první akční školičku, či co to vlastně je.