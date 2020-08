VIDEO: První akční hrdina s Jiřím Mádlem. Podívejte se zdarma na iDNES.tv

Haluzův režijní debut trvá jen 30 minut a v kinech byl loni na podzim uváděn spolu s přidruženým Prvním akčním dokumentem. Distributoři ho označovali slovy „pocta tvorbě Oldřicha Lipského a Václava Vorlíčka i nejslavnějším hollywoodským akčňákům“.

Hlavním hrdinou je mladý novinář, který se zničehonic ocitne v podivné hře, kterou řídí dvojice režisérů. Nechají mu unést jeho lásku, nepočítají však s tím, že se redaktor rozhodne nejen překonat překážky a zabijáky ve hře, ale dojde si také přímo pro ně.



„Natočit ne příliš tradiční střílečku a obsadit ji nejlepšími českými herci je jednoduše můj splněný klukovský sen. Především však chceme divákům ukázat, že zábavná akční žánrovka může vzniknout i u nás,“ uvedl režisér Jan Haluza.



Během natáčení náročnějších akčních scén nevyužil Jiří Mádl služeb kaskadéra a pustil se do nich sám. „Myslím si, že jsem fyzicky docela zdatnej a mám radost, kdykoli to někdo chce ve filmu využít. Mockrát to nebývá, tady jsem se fakt vyblbnul. Občas to i bolelo, to mám rád,“ sdělil herec, který před natáčením cvičil s kaskadérskou skupinou a učil se bojové choreografie.



Film První akční hrdina byl do kin uveden v říjnu 2019, později byl k vidění online za poplatek. Zdarma jsme ho již před časem nabídli uživatelům iDNES Premium a nyní je volně ke zhlédnutí pro všechny čtenáře.