Na dva roky mají vystaráno, loučí se Petr Dvořák s Českou televizí

Petr Dvořák vedl veřejnoprávní stanici od roku 2011, dvakrát po sobě vyhrál konkurz. Potřetí Rada ČT zvolila dosavadního šéfa brněnského studia Jana Součka, jenž nastoupí 1. října.

Ještě cítíte zklamání, trpkost, křivdu?

Samozřejmě to pořád bolí. Pomalu se s tím srovnávám, ale kdykoli přijdu na Kavčí hory, mrzí mě to. Miluju tu práci, lepší jsem nezažil, přijdu o tamní nadané lidi, energii, tvořivost. Pro mne bylo občerstvující spojení obou rovin: na jedné straně analytický, systémový přístup, na straně druhé kreativita a možnost vybírat z nápadů ty nejlepší. Navíc je to profese, kde se uvažuje hodně dopředu.