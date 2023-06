Dva kandidáti na šéfa ČT chápou její vedení, říká Rožánek. Zbytek je v minulosti

Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Filipem Rožánkem v Kontextu:

Předními kandidáty letošní volby jsou ředitel ČT Brno Jan Souček a bývalý šéf TV Prima Martin Konrád, kteří získali každý 14 hlasů. Favoritem na papíře je s 12 hlasy generální ředitel ČT Petr Dvořák, který mandát obhajuje. Z druhého kola postoupili také producent a novinář Jan Štern a médii nepolíbený Pavel Hřídel. Oba získali 9 hlasů.

Filip Rožánek Novinář a mediální analytik na volné noze, spolupracuje jako editor s portálem Digizone.cz (Lupa.cz). Zaměřuje se na systémy televizního a rozhlasového vysílání, streamingové platformy, sociální sítě a digitální komunikaci. Bývalý novinář Českého rozhlasu (2006-2014) a později jeho analytik strategického rozvoje. Bývalý šéfredaktor Marketing & Media (2015-2018). Držitel Novinářské ceny (projekt Srpen 1968 ve vašem mobilu a tabletu) a Ceny generálního ředitele ČRo.

Rada je dost názorově rozštěpená a nemusí se sejít deset hlasů pro jednoho kandidáta. „Nejbližší šance je až na přelomu roku, protože od 1. října začne platit novela zákona o České televizi, která rozšíří Radu ČT o další tři členy volené Senátem,“ říká Rožánek.

Podle něj si Petr Dvořák zaslouží dalších šest let mandátu ředitele. Když si poměříme, v jaké podobě Dvořák před dvanácti lety přebíral Českou televizi a kde je nyní, „jako bychom se dívali na dvě úplně jiné instituce. Dnes má vyšší počet kanálů, nejvyšší sledovanost ze všech televizí na trhu, má nové projekty na internetu a ve vysílání a vyšší kvalitu původní tvorby.“

Jeho práce a kontinuita mu na jednu stranu nahrává, na druhou se ale dá říct, zda není 12 let už dost. „Zajímavé je na Petru Dvořákovi, že každý mandát dokázal přinést České televizi něco nového. V posledních šesti letech vsadil na reformu a rozvoj iVysílání,“ uznává Rožánek.

Naopak u dalších kandidátů to může vypadat, jako u Jana Šterna nebo Martina Konráda, jako malý návrat do minulosti. „Konrádův projekt je prakticky totožný jako v roce 2017, kdy kandidoval poprvé. Má stejné akcenty a dokonce i výhrady vůči ‚odklonu od veřejné služby‘. Když si je dám vedle sebe, zjistím, že se za šest let myšlenkově a projektově příliš neposunul,“ kroutí hlavou analytik a pozastavuje se i nad jeho návrhem stavět novou budovu ČT.

Všechny předložené projekty spojuje to, že jsou v koncepci úsporné. Vždyť letošní rozpočet České televize klesl o miliardu a půl na 5,69 miliardy a některé divize výroby jako sport či dokument klesly až o třetinu. „Prvním krokem nového ředitele bude otázka nedořešeného udržitelného financování médií veřejné služby v následujících letech,“ řekl.

Jak předvídatelný bude rozvoj České televize závisí na navýšení koncesionářských poplatků a také na rozšíření o počítače a mobily. „Německý zásuvkový model, který bude pravděpodobně zavedený u nás, určuje, že platí každá domácnost s přívodem elektřiny bez ohledu na to, zda nějaký přijímač má,“ vysvětluje.

Co bude s ČT bez zvýšení poplatků nebo nového modelu koncesí? Který z kandidátů má potřebný X faktor? Splňuje Stardance veřejnou službu? Má se ČT rvát o větší podíl na televizním trhu? Házejí na sebe kandidáti špínu před Radou ČT? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!