RECENZE: Druhá Ovečka Shaun ve filmu rozpoutá Farmageddon smíchu

12:59 , aktualizováno 12:59

Když se vezme to nejlepší z britské školy animace a ze Spielbergova E.T. – Mimozemšťana, vznikne báječná rodinná zábava Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, která po víkendových předpremiérách vstoupí do kin.