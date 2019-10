DO KINA: Týdnu oscarových kandidátů kraluje šílenec Joker

Do kina Sledovat další díly na iDNES.tv

Thriller Joker, který vyhrál Benátky, režíroval Todd Phillips a v titulní roli fascinuje Joaquin Phoenix, proti němuž ve finále stojí Robert De Niro. Ač vychází z Batmana, kreslí portrét člověka, jenž se mstí za posměch a strhne davy.

V Cannes zvítězila jihokorejská tragikomedie Parazit, v níž Pon Džun-ho sleduje mazanou chudou rodinku, která ovládne dům i život svých bohatých zaměstnavatelů. Ne náhodou je smršť nápadů směřující ke krvavé pointě srovnávaná s Tarantinem.

Německé drama Narušitel systému se stejně jako Parazit utká o Oscara s Marhoulovým Nabarveným ptáčetem. Bez citového vydírání líčí osud nezvladatelné školačky, s níž si neumí poradit ani rodina, ani specialisté.

Animovaný příběh Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon zastihne zvířecí partu ze seriálové farmy ve chvíli, kdy tu přistane malá tulačka ze vzdálené planety. Po její stopě však jde i zákeřná tajná agentka.

Americká romantická komedie Dokážeš udržet tajemství? má prostou zápletku. Hrdinka v letadle pod vlivem obav a alkoholu vyslepičí všechny své tajnosti neznámému spolucestujícímu, z něhož se vyklube její nový šéf.

Domácí Tiché doteky přinášejí prvotinu Michala Hogenauera, v níž Eliška Křenková hraje chůvu působící v navenek solidní zahraniční rodině. Ale nechce odejít, přestože odhalí děsivé zákulisí brutálního zacházení s dětmi.

Rovněž tuzemské historické drama Pláč svatého Šebestiána se odehrává na území Svaté říše římské v době velké morové rány a líčí projevy násilí vůči židovskému obyvatelstvu.

Dokument Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju…“ natočil Roman Vávra a na televizním festivalu Zlatá Praha za něj získal ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Hudební sféry se týká i dokument The Sound Is Innocent, který nahlíží do nahrávacích studií a do historie i přítomnosti elektronického zvuku. Ukázky a komentář najdete na videu.