VIDEO: Dostanete příšeru, kterou zasloužíte, slibují Noční můry z temnot

Oživlý strašák v poli, mrtvola hledající svůj palec, bledá dáma, děsivý chrastivec. Právě tomu poslednímu se věnuje nový trailer hororu Noční můry z temnot, který do našich kin vstoupí už 8. srpna.

V opuštěném domě úplně na konci města najde parta teenagerů knihu. Ta je plná děsivých příběhů a ještě děsivějších monster, ale není tak úplně ke čtení. Kniha naopak čte toho, kdo s ní přijde do styku. Přečte jeho největší noční můry, napíše z nich příběh a začne ho vyprávět a odvíjet i ve skutečném životě. A to právě včetně zmíněných hrozivých příšer...



Film natočil norský scenárista a režisér André Øvredal, jehož proslavil Lovec trollů, podle knižní série Scary Stories to Tell in the Dark. Ta vyvolala kontroverze hrůzností příběhů a především ilustracemi. Právě kvůli tomu se ji někteří učitelé snažili vyřadit ze školních knihoven. Do češtiny dosud nebyla přeložena, takže pro zdejší diváky půjde o první setkání.