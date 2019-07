VIDEO: Strašák, mrtvola, pavouci. Del Toro uvádí Noční můry z temnot

V opuštěném domě na konci města najde parta teenagerů starobylou knihu plnou děsivých příběhů a příšer, ale hlavně schopností. Sama kniha si totiž „přečte“ největší noční můry každého, kdo s ní přijde do styku, a podle nich napíše příběh, který se pak začne odvíjet i ve skutečném životě.

Film natočil André Øvredal, jehož proslavil Lovec trollů, podle knižní série Scary Stories to Tell in the Dark, která vyvolala kontroverze hrůzností příběhů a především ilustracemi. Do češtiny nebyla přeložena, takže pro zdejší diváky půjde o první setkání. Ukázku najdete na videu.