Od výčepu až po Cimrmany vede pouť šlechty ve třetí řadě Modré krve

„Výrobu tentokrát hodně zkomplikoval covid, hrady a zámky byly zavřené, nákaza se objevila i ve štábu, navíc tři rody natáčení odmítly z různých osobních důvodů včetně úmrtí v rodině,“ vysvětluje Činčerová, proč se třetí série Modré krve objeví v ČT až v lednu 2023.

Mezitím na základě první řady vzniká kniha, jejíž spoluautorkou je Barbora Kinská, dcera stálého průvodce pořadu Františka Kinského; měla by stihnout předvánoční trh.

„Trojka“ Modré krve obsahuje jména méně známá, pro diváky však o to zajímavější, jestliže si pod nimi vybaví jen pojem ze školního dějepisu. Jako Dačický z Heslova. „Dědic dělal výčepního U Fleků, pak emigroval do Kanady, ale syn se vrátil a působí v reklamě,“ napovídá Činčerová jeden z osudů.

Ze silného moravského zastoupení vybírá třeba rod Salmů. „Hraběnka ve svých devadesáti letech neúnavně cestuje mezi Moravou a Vídní a má stále roztomilý moravský akcent,“ zmiňuje režisérka rod, kterému patřil Moravský kras. Než hraběnka emigrovala, živila se za totality jako řidička náklaďáku v Brně.

Ještě o něco starší je zástupkyně rodu Waldsteinů, která sice žije ve Vídni trvale, nicméně na otázku, zda jsou česká šlechta, odpovídá – Samozřejmě, jaká jiná?!

V cyklu se dále objeví Strachvicové, v jejichž zámku se za minulého režimu skladovala družstevní vejce, Dobrzenští z Dobrzenic, jejichž nynější doyen, tehdy dvouletý, emigroval s rodiči v úkrytu v bedně nákladního vozu, Bořek–Dohalští z Dohalic, do jejichž rodiny patřil zpěvák Karel Zich, nebo Stránští, z jejichž rodu zase pocházel spisovatel Jiří Stránský.

Nechybějí ani Thurn-Taxisové, jejichž potomek Jiří Troskov je výtvarníkem a jeho sestra fotografka působí v Divadle Járy Cimrmana. „Dědeček princ Erich Lamoral pojal za choť Gabrielu Kinskou a přivezl do Čech z Anglie fotbal, babička Kinská pak už skákala přes slavný Taxisův příkop,“ podotýkají autorky.

Závěr obstarají poněkud nečekaně Habsburkové. „Vzniklo to na jejich popud. Sami se přihlásili, když se dověděli, co děláme, přímý následník trůnu Karel přijel do Prahy a bylo bizarní, jak na Hradě musel u vstupní kontroly odevzdat mobil a klíče, aby se mohl poklonit památce vlastního předka Rudolfa II.,“ líčí dokumentaristky.

Sestra Karla Habsburského je sochařkou a jeho bratr diplomatem. Rozhovor poskytl i jeho syn Ferdinand Zvonimir. Právě Zvonimira má prý ze všech svých křestních jmen nejradši, říkal mu tak dědeček Otto. V současné době ho nejvíc těší rychlé automobily, jezdí závody F3 a zúčastnil se i okruhu v Le Mans.

„Bylo to setkání s rodem panovnickým, pro který se termín aristokracie neužívá. Ani to nejsou tak úplně Češi. Jenže Habsburkové seděli u nás na trůnu téměř čtyři století. A modrou krev určitě mají,“ směje se Činčerová.