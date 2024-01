Medvěd zaujal i podruhé, má hladovou kameru. One Piece překvapil věrností

Medvěd – 2. série

Chtěli jste někdy pracovat v gastronomii? Otevřít si vlastní restauraci? Podívejte se na Medvěda. Režisér seriálů Dickinson nebo Ramy stvořil upřímný pohled do zákulisí provozu chicagského bistra, k němuž se po letech práce v prvotřídních světových restaurací vrací mladý šéfkuchař Carmy. Z konvencemi prolezlého podniku chce vytvořit moderní a funkční restauraci. S personálem ani zákazníky to však nemá jednoduché.

V druhé sérii nabídli tvůrci divákům o dvě epizody navíc. Celkem deset epizod kritici chválili především za zajímavý a navazující vývoj postav, doslova „hladovou kameru“ a perfektní balanc mezi humorem a dramatem. Představitelem hlavní role Jeremy Allen White prohlásil, že při natáčení druhé sezony byl o poznání více nervózní než v rámci první. „Před tím nás nikdo neznal, mohli jsme si fungovat v naší bublině. Teď už to nešlo, bylo tu spousta očekávání,“ prohlásil. Medvěd je k vidění na Disney+.

One Piece

Akci, dobrodružství, drama i humor slibuje osmidílná adaptace populární mangy, ve které se mladý pirát Monkey s typickým slaměným kloboukem vydává na výpravu za pokladem. Na cestě jej doprovází parta přátel, aby společně čelili nástrahám, které je na cestě čekají. V hlavních rolích se objevují Makkenjú Arata, Emily Rudd nebo Taz Skylar. Podle kritiků jde o historicky nejlepší adaptaci mangy z dílny streamovací služby Netflix.

Tvůrci show je dvojice Steven Maeda a Matt Owens. Kritici One Piece často srovnávali s oblíbenou disneyovskou sérií Piráti z Karibiku, chválili však také věrnost předloze. Příští rok by měla začít vznikat další série. „Lidé čekali, že to bude špatná adaptace, už dopředu na TikToku kolovala taková videa. Nakonec jsme ale fanoušky příjemně překvapili a jsme za to moc rádi,“ uvedl jeden z producentů.

Ještěr

Herec Benicio del Toro, host předloňského ročníku karlovarského filmového festivalu, pátrá jako ostřílený detektiv po brutálním vrahovi mladé realitní makléřky a odhaluje spletitou síť kriminálních aktivit. Thriller je režijní debutem Granta Singera, který v minulosti natočil hudební videoklipy pro Lorde, Camilu Cabello nebo The Weeknd. Na scénáři režisér pracoval i s Oscarem oceněným del Torem nebo Benjaminem Brewerem, scenáristou filmu The Trust s Nicolasem Cagem v hlavní roli.

Chvály se v recenzích dočkal především del Toro, naopak více práce by si podle kritiků zasloužil scénář. Vyčítali mu především zbytečnou překombinovanost a množství nedořešených zápletek. Ještěr je k vidění na Netflixu. Diváckou pozornost si film vysloužil i díky obsazení zpěváka a herce Justina Timberlaka, který se před kamerou v posledních letech příliš neobjevoval.

Kouzelný kopec

Dokument, který odvysílala v září ČT art představuje příběh „barrandovského filmového zázraku“, který formoval kořeny kinematografie v Československu. Do osudů studií se promítaly osobní vztahy filmařů, politická situace i obyčejná náhoda. Režie dokumentu se ujal Roman Vávra, který stojí za pohádkami Škola princů nebo Čert ví proč.

Ve filmu promlouvají herci Jan Kačer, Jaromír Hanzlík, Iva Janžurová nebo režiséři Hynek Bočan, Vít Olmer a další. „Dokument rozkrývá příběh devadesátileté historie Barrandovského filmového studia. Od první klapky v roce 1933 se v Barrandovských studiích natočilo přes pět tisíc filmů. Sedm z nich získalo Oscara a dalších devět bylo na toto ocenění nominováno,“ uvádí ČT.