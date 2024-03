Adept na Bonda poznal svou manželku v 18 letech. Jí bylo 42

Pár se setkal v roce 2008 při natáčení filmu o kapele Beatles s názvem Nowhere Boy. Na tom samotném by nebylo nic divného. Herci bylo ale tenkrát čerstvých 18 let, zatímco jeho budoucí manželce po čtyřicítce.

Románek se dlouhé roky dostával na titulní stránky novin. Mladý herec ale o jejich vztahu nepochyboval.

„Když jsem potkal Sam, měl jsem už za sebou život, který zdaleka přesahoval život většiny mých vrstevníků. Neměl jsem vztah k nikomu v mém věku. Prostě cítím, že jsme naladěni na stejnou vlnu,“ vysvětlil herec, který svou manželku označuje za svou spřízněnou duši. „Žiju svůj život naplno a řídím se svými instinkty a srdcem a snažím se být co nejotevřenější.“

Sam Taylor-Johnsonová a její manžel Aaron (Berlín, 11. února 2015)

V roce 2009 se zasnoubili. Herec požádal režisérku o ruku „rok poté“, co se seznámili. „Okamžitě jsem věděl, že s touto osobou chci strávit zbytek života,“ řekl tehdy.

Sam Taylor-Johnsonová prozradila, že věděla, že někteří její přátelé to schvalovat nebudou. Na její pocity to ale nemělo vliv. „Dokázala jsem předvídat, kdo se bude držet zpátky a kdo řekne: Jsi šťastná? Skvělé. Možná jste si všimli, že mi nikdy nezáleží na tom, co kdo říká. Vždycky jsem byla ve své práci a ve svých vztazích nebojácná,“ dodala.

Rok na to přivítal pár na svět první ze svých dvou dcer – Wyldu Rae. O dva roky později potom režisérka porodila dceru Romy Hero. Ještě téhož roku si snoubenci řekli své ano. Pár spolu částečně vychovává ještě dvě děti z režisérčina prvního manželství.

„Prioritou je pro mě má rodina, mé děti a má žena. To je má budoucnost. O to, jaká role přijde příště, se opravdu nestarám,“ řekl herec v roce 2017.