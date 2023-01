Stále je co vyprávět. Rodiny čeká boj o klidný život, slibují nové Kukačky

Michal Isteník: Každý mi dá přes hubu Hrajete Davida, ředitele vesnické školy, bratra Karla Holce a také viníka záměny dětí. Jak hodně jste to od diváků po první řadě schytal?

Setkal jsem se spíš s tím, že rodiče dětí s Aspergerovým syndromem chtěli poradit, jak na malém městě přesvědčit školy k inkluzi. Samotnou výměnu mi nikdo navážno nevyčítal. Spíš ode mne chtěli radu jako od ředitele školy… Je pro vás Davidovo jednání pochopitelné?

Je to samozřejmě velmi rozporuplná postava. Na jedné straně je to čestný, dobromyslný člověk, oddaný své rodině a svému povolání. Na druhé straně udělal to, co udělal. Je polehčující okolností, že to bylo s dobrým úmyslem ochránit svého bratra? Platí v takovém případě, že účel světí prostředky? Myslím, že ne. Věděl jste od samého začátku, že vaše postava děti vymění?

Když jsem roli přijímal, tak jsem to nevěděl, protože v té době ještě nebyly dopsány scénáře. Dozvěděl jsem se to později na čtené zkoušce, pár dní před začátkem natáčení. Pamatuji si, že jsem reagoval nějak v tom smyslu, že je to další role, za kterou na mě nebude moje maminka pyšná. Lze předpokládat, že Davida ve druhé řadě nebudou čekat úplně jednoduché okamžiky.

Mohu říct jen to, že se v jeho případě bude hodně řešit téma viny a trestu… A také snad nebude v seriálu postava, která by mu nedala přes hubu.