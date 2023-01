Žiju tak, aby mi bylo dobře, říká Denisa Barešová. Vrací se v nové řadě Kukaček

V pátek 16. prosince jste oslavila 27. narozeniny. Kdybyste si bývala mohla přát jakýkoli dárek, co by to bylo?

Přála bych si nějakou krásnou roli, která by mě naplnila a vydělala mi peníze na to, abych dva roky nemusela pracovat a mohla si pořádně odpočinout. (směje se) Chtěla bych roli, která by mě překvapila. Která by mě vnitřně dostala tam, kde jsem ještě nikdy předtím nebyla.

V tu chvíli jsem vážně uvažovala, že s herectvím seknu, že mi za to nestojí. No a další den jsem ve schránce našla dopis, že jsem dostala Thálii...