Naskočit do sehraného týmu je křehký pocit, říká posila Kukaček Jana Kolesárová

Televizní diváci vás znají především ze seriálu Polda, kde se hlavní hrdina probudil z kómatu po dvaceti letech a nestačil se divit, co vše je jinak. Pokud by se něco takového, čistě hypoteticky samozřejmě, přihodilo vám, čemu byste se asi nejvíc podivovala?

Zřejmě bych se nestačila divit té rychlosti, v jaké se teď svět ocitá. Technologickému pokroku a jeho zázrakům. A kdybych měla malé dítě, nemohla bych strávit, že jsem přišla o to, jak rostlo a vyvíjelo se.

Mám zkušenost, že když dojde ke konfliktu a já z pozice moci diktuji nebo zakazuji, jenom to propast mezi námi prohlubuje.