Daň době. Dnešní děti to mají těžší, než jsme měli my, říká Sabina Remundová

Nedávno jste se prý ocitla na zajímavém večírku, kde si vás velice považovali kvůli seriálové roli. Jak se vám to přihodilo?

Zazvonil telefon, neznámé číslo. Zvedla jsem to a ozval se pan doktor Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, který zněl velice sympaticky. Ocenil, jak jsem zahrála státní zástupkyni Švihlíkovou v seriálu Případy 1. oddělení, a přednesl nápad, že by mě on a jeho kolegové rádi uvítali u nich v Brně na vánočním večírku státních zástupců. Smála jsem se a že tedy přijedu.

Měla bych možná víc relaxovat. Často koukám po cyklistech, jak jezdí vyfiknutí na kolech po stezce kolem, zatímco já se na zahradě lopotím s plevelem. Ale vždycky si hned říkám: Ne, baví tě to.