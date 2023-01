Když si s Evou zatancujeme, zlobit se nebudu, říká Adamczyk o Stardance

„To rozhodnutí ve mě zrálo asi tři roky, snažil jsem se vnímat jeho plusy i mínusy. Racionálně moc smysl nedává z divadla odcházet. Máte stálou práci, dostáváte příležitosti a můžete pracovat i mimo. Na emoční rovině mi to ale všechno přestalo dávat smysl a ztrácel jsem motivaci do práce,“ komentuje herec své rozhodnutí.

Na otázku, jak se dříve jako začínající herec vyrovnával s nejistotou spojenou s jeho profesí, odpovídá:

„Nějaké příležitosti se vám vám v devadesáti procentech případů vyskytnou hned po škole. Ze začátku tak trochu děláte vše, co je možné, protože je důležité poznat co nejširší spektrum věcí a postupně už jen zjišťujete, co vám jde, co vás baví a s kým si rozumíte. Nejdéle jsem neměl práci asi tři měsíce. Nic dlouhého a vždycky jsem u toho navíc věděl, že mám nějakou rezervu.“

O úspěchu seriálu Kukačky, které se staly nejsledovanějším pátečním seriálem ČT za posledních třináct let, představitel postavy Martina říká:

„Většinou, když se dělá takový seriál, tak se tam třeba pár věcí nepovede úplně přesně. A funguje jen třeba jen ze 75 procent. U Kukaček se těch věcí ale povedlo 90 procent. Zajímavá zápletka, skvělý příběh, dobře obsazeno i nasnímáno.“

Pokračování podle Adamczyka dává smysl, protože je dobře napsané. „Kdyby to bylo úplné vaření z vody a nemělo by žádný jiný význam, než prodat tu značku, tak by mi to vadilo,“ přibližuje.

V souvislosti s Kukačkami dostává dost často otázku na to, jak se mu hraje postava otce od rodiny, když sám zatím děti nemá.

„Když jste herec, tak se neustále potýkáte s tím, že děláte nebo hrajte něco, co vám není vlastní nebo jste to v životě nezažili. Hrát otce je dobré v tom, že když sám děti nemáte, je pořád okolo spoustu příkladu, ze kterých čerpat. Takových vrahů ale moc neznám, tam člověk musí víc zapojit fantazii,“ vysvětluje svůj pohled na věc.

Nabízí se tak otázka, jestli je samotný dotaz vlastně vůči herci netaktní. „Když je ta otázka položena v tomto kontextu, tak to netaktní není, ale jinak úplně rozumím, že by být mohla. Tím, že jsem se nedávno oženil, padá teď otázka na rodinu častěji, i na Evku (manželka Eva, rozená Samková, je olympijskou vítězkou ve snowboardcrossu, pozn. red.). A fakt to vhodné není. Není to přece něco, co by člověk musel automaticky mít chuť zakládat nebo třeba může mít nějaký problém. Nikdy nevíte. Není to jako když se jen tak zeptáte, proč někdo nosí košile a ne trička,“ míní.

V souvislosti s manželkou Evou se médii nedávno objevila zpráva o tom, že by se oba mohli zúčastnit letošní série StarDance. Potvrdit ani vyvrátit to však herec nemůže.

„Naposledy jsem s Evkou pořádně tančil na naší svatbě a bylo to super. A když třeba budeme mít příležitost si spolu nebo klidně proti sobě zatancovat, zlobit se nebudu.“