KOMENTÁŘ: Záhadná postava. Velice spokojený televizní divák

Dokonce velice spokojený, na stupnici od jedné do deseti bodů se totiž průměrná spokojenost na českém televizním trhu pohybuje kolem hodnoty 8,2.



Vážně máme tak skvělé pořady?

Zpravidla se televize vyžívají v měření sledovanosti, nejnověji se třeba hojně přetřásá vyprázdněnost pěveckých soutěží, protože úvodní díl nového ročníku talentové show The Voice Česko Slovensko našel v neděli večer na Nově jenom sedm set tisíc zájemců, zatímco konkurenční detektivka ČT Případ dvou manželek přilákala přes půldruhého milionu lidí – a vyhrávala ve všech věkových skupinách.

Jmenovitě Česká televize dociluje podle výsledků tradičního diváckého výzkumu, který ovšem zároveň sama uskutečňuje, se svou nabídkou vůbec nejvyšší spokojenosti. Dosáhla na hodnotu 8,4, což značí nejvyšší číslo za posledních pět let.

A dá se jít ještě výše. Přestože běžný smrtelník si na potkání notuje se svými bližními, jaká je to pořád bída a že v té bedně zase už nebylo vůbec nic ke koukání, příznivci dvou programů vyšroubovali svou spokojenost s jejich vysíláním dokonce až ke známce 8,6.

Které kanály to jsou? Zdánlivě naprosté protipóly, totiž ČT sport a ČT art.

Nicméně má to logiku. Sportovní fanoušci stejně jako vyznavači umění totiž dostanou na své stanici přesně a jedině to, co od ní chtějí. Nehrozí jim nepříjemná překvapení, mezi dva fotbalové přenosy se neprodere opera a naopak do bloku klasických filmů nevpadne hokejová liga. Neobtěžuje tu ani mohutná reklama, ani otravná politika; čím úžeji zaměřený kanál, tím bezpečnější území zkrátka zaručuje pro svého adresáta.

Nicméně zrovna politika se přece jen vklínila mezi nejvýše hodnocené loňské pořady ČT. Na stoprocentní spokojenost to sice nedotáhl žádný z nich, devátá řada taneční soutěže StarDance i dokumentární cykly Národní klenoty a Obecní dům, jak jej neznáte se dopracovaly známky 9,2, přímý přenos novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků si získal hodnocení 9,4. A mezi ně se vedrala Prezidentská debata s průměrnou spokojeností 9,3.

Asi se dalo čekat, že umírněný program ČT v průměru lépe hodnotí ženy, zato nejspokojenější věková skupina může překvapit. Jakkoli se veřejnoprávní obrazovce často přisuzuje spíše pamětnické publikum, nejspokojenější s ní jsou lidé v produktivním věku od 30 do 54 let.

Pravda, sociologický výzkum je vždy třeba brát s rezervou. Pokud už se člověk stane jeho účastníkem, asi těžko bude do každodenních výkazů své spokojenosti psát – Hanba, hrůza, fuj, dávám čistou nulu! Navíc respondent ví, že pokud bude svůj programový deníček vyplňovat a odesílat poctivě, dostane se do slosování o ceny, kde vedle knih, vstupenek či tabletu může vyhrát i televizor. Pak by se stal divákem ještě spokojenějším a spokojenějším, nejspokojenějším na celém světě.

Ovšem na druhé straně znamená role diváckého „vzorku“ nevděčný úděl: den co den poctivě vysedávat, sledovat, zapisovat, nevypínat. Načež se může stát, že bez ohledu na rekordní spokojenost s ČT zůstane nakonec nejsledovanější televizí Nova, i když zrovna loni s Kavčími horami o procento prohrála.

Možná se někteří dívají a přitom hudrají. Ale to je pro komerční stanice, respektive pro jejich inzerenty asi tak podstatné jako pro poslance občan po volbách.